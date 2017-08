Puy achaca a las primarias del PSdeG su cambio de criterio con la moción de Coristanco

0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 29/08/2017 05:00 h

El episodio de la moción de censura de Coristanco, firmada por el PSOE con el apoyo del PP para desalojar al gobierno local de Terra Galega, volvió a saltar a la palestra de la actualidad política gallega, amplificando el debate interno que suscitó entre los socialistas. El portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, se refirió ayer a este asunto y lo hizo para achacar a las primarias del PSdeG que este partido cambiara de criterio y dejara de respaldar una operación que se negoció durante seis meses.

De la moción de censura dijo Puy que «tivo a mala sorte de que coincidira coas primarias», pues achacó a eso el que los socialistas enviaran mensajes «contradictorios» respecto a la iniciativa que apoyaron en un principio, pero de la que después se desmarcaron cuando su portavoz parlamentario, Fernández Leiceaga, denunció el «mercadeo» entre algunos representes de su partido y el PP.

Pedro Puy insistió que «había unha maioría alternativa» al gobierno de Coristanco, como se demostró en el resultado de la votación de la censura, y adujo que el Partido Popular, «tanto antes como a posteriori», puntualizó, cumplió con la normativa antitransfuguismo, como prueba el hecho de que la dirección provincial, capitaneada por Diego Calvo, expulsara del partido a los concejales que apoyaron la moción registrada por el único edil socialista. «E o único que teño que facer é respaldar a decisión da dirección provincial», esgrimió el portavoz del PP, porque, a su juicio, se actuó «correctamente».

Una «trapallada» legal

Las demás fuerzas parlamentarias también aludieron ayer al cambio de gobierno de Coristanco. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, advirtió que su formación siempre dijo que «os votos do BNG non deben servir para iso», motivo por el cual no apoyaron una moción de censura que tildó de «esperpento» y de «trapallada dende o punto de vista legal», por lo que espera que la decisión final se revise.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz del PSOE en el Concello de A Coruña, José Manuel García, que calificó de «ilegítimo» lo ocurrido en Coristanco y cree que «se debería desmontar».

Con ese propósito actuará también Terra Galega, que ayer anunció que impugnará por la vía administrativa el pleno que le dio la alcaldía al tránsfuga socialista Abraham Gerpe. También el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, emplazó al Gobierno a que actúe de manera urgente para «restablecer a legalidade» en Coristanco.