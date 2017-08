Prospera de forma inesperada la moción de censura de Coristanco

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 25/08/2017 14:53 h

Con el apoyo del PP, Abraham Gerpe es el nuevo alcalde de Coristanco, contra todo pronóstico. La moción de censura que se debatía hoy por la mañana, y que parecía abocada al fracaso, finalmente ha prosperado de forma inesperada. Ha sido así porque Gerpe presentó un recurso en el Concello contra su expulsión como portavoz local del PSOE por parte del Partido Socialista. Considera que no se ajusta a la legalidad ni en los plazos ni en las formas porque tendría que haber sido decidido y firmado por la ejecutiva federal o la gestora gallega, y no por la ejecutiva provincial.

La secretaria municipal se inhibió y fueron los dos integrantes de la mesa de mayor y menor edad los que decidieron si el escrito presentado por Abraham tenía o no validez jurídica. Laura Mariño, edila del BNG y la de menor edad, dijo que no era válido y, por tanto, Gerpe tenía que pasar al grupo no adscritos. Por su parte, Luis Souto, edil del PP, y el de mayor edad, consideró que el escrito sí tenía validez. Por tanto, y al producirse un empate, prevaleció su voto de calidad, por ser el de mayor edad. Así, Abraham Gerpe seguiría como portavoz del PSOE y pudo votar la moción de censura, que inesperadamente salió adelante con su apoyo y el de los 6 ediles del PP que, una vez finalizada la sesión, anunciaron que pasaban al grupo de los no adscritos, abandonando de esta forma el Partido Popular.

TerraGalega -grupo al que pertenece el hasta este momento alcalde, Amancio Lavandeira- avanzó medidas legales contra esta decisión y en el PSOE manifestaron que el escrito de expulsión de Abraham Gerpe fue supervisado por los servicios jurídicos de la ejecutiva federal en Ferraz.