Un error provoca el impago de las nóminas de cuarenta empleados y funcionarios del Concello de Corcubión

Francisco Xabier Domínguez (BNG) pidió disculpas públicas por lo ocurrido con las nóminas, y lamentó los perjuicios que causa a los trabajadores. «Sabemos que detrás de cada nómina hai gastos aos que facer fronte cada mes». ANA GARCÍA

El lunes 28 de septiembre, los trabajadores y funcionarios adscritos al Concello de Corcubión —1.659 habitantes censados— así como los representantes políticos con dedicación, tenían que tener ingresadas sus nóminas. Pero un «erro», como lo