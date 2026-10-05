Un error provoca el impago de las nóminas de cuarenta empleados y funcionarios del Concello de Corcubión
CARBALLO / LA VOZ
CORCUBIÓN · Exclusivo suscriptores
El alcalde, Francisco Xabier Domínguez, atribuyó el fallo a la ausencia por baja de la secretaria, pero insistió en que los trabajadores cobrarán sus sueldos este martes05 oct 2026 . Actualizado a las 19:28 h.
El lunes 28 de septiembre, los trabajadores y funcionarios adscritos al Concello de Corcubión —1.659 habitantes censados— así como los representantes políticos con dedicación, tenían que tener ingresadas sus nóminas. Pero un «erro», como lo