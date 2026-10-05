Un error provoca el impago de las nóminas de cuarenta empleados y funcionarios del Concello de Corcubión

Antonio Longueira Vidal
TONI LONGUEIRA CARBALLO / LA VOZ

CORCUBIÓN · Exclusivo suscriptores

Francisco Xabier Domínguez (BNG) pidió disculpas públicas por lo ocurrido con las nóminas, y lamentó los perjuicios que causa a los trabajadores. «Sabemos que detrás de cada nómina hai gastos aos que facer fronte cada mes».
Francisco Xabier Domínguez (BNG) pidió disculpas públicas por lo ocurrido con las nóminas, y lamentó los perjuicios que causa a los trabajadores. «Sabemos que detrás de cada nómina hai gastos aos que facer fronte cada mes». ANA GARCÍA

El alcalde, Francisco Xabier Domínguez, atribuyó el fallo a la ausencia por baja de la secretaria, pero insistió en que los trabajadores cobrarán sus sueldos este martes

05 oct 2026 . Actualizado a las 19:28 h.

El lunes 28 de septiembre, los trabajadores y funcionarios adscritos al Concello de Corcubión —1.659 habitantes censados— así como los representantes políticos con dedicación, tenían que tener ingresadas sus nóminas. Pero un «erro», como lo

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