Encerrados en 6,5 kilómetros

La Voz de Galicia Cristina Viu

Carballo / la voz 24/02/2021 05:00 h

«La gente está acostumbrada a caminar por el paseo, pero ahora llegas al límite con Cee y te tienes que volver. Y a muchos se les hace corto», explica una vecina. Y es que salirse de Corcubión es fácil porque sus 6,5 kilómetros cuadrados hacen que este municipio, que da nombre a toda una ría, sea el más pequeño de la provincia (y cuarto en Galicia). Sobre sus 1.590 habitantes pesan las máximas restricciones y las mantendrán el viernes, junto con otros nueve municipios de Galicia.

Cuando la mayor parte de la Costa da Morte bullía de covid, Corcubión se declaraba plaza liberada y durante semanas se mantuvo, en su rincón contra el mar, ajeno a la pandemia. Ahora la situación se ha dado la vuelta, han quedado al aire las costuras y entre la población se ha extendido una cierta sensación de claustrofobia. Y en el gobierno local, de injusticia.

El alcalde, Manuel Insua, ha contado los casos y le salen cinco, pero para el Sergas son nueve. Eso sí, a 14 días. Mal que le pese al regidor, la incidencia sigue alta y eso que han bajado del pico de 11 que llegaron a tener hace un par de semanas.

Cuando en Corcubión no había covid, tampoco podían ir a Cee, que estuvo cerrado con Dumbría y Muxía. No podían entrar y, ahora, no pueden salir, pero lo hacen.

«No tenemos de todo, tenemos que depender de Cee, donde hay un súper grande, pero no solo por cosas de comida, sino también para comprar zapatos o mirar algo de telefonía», explica Loli Paz, una vecina. Hasta el alcalde tiene claro que para hacer compras se puede ir hasta el vecino municipio, cuyos límites están completamente desdibujados.

María Traba regenta el único establecimiento que se podría considerar un supermercado en Corcubión y dice que tampoco están trabajando tanto, por lo que está claro que «mucha gente sigue comprando en Cee». Ni la pandemia ha podido con una máxima del pequeño comercio: «Las grandes superficies comen a los pequeños». Corcubión tiene ese tamaño y desde hace meses tiene sus límites más a la vista por el coronavirus, sobre todo para las actividades recreativas o las compras no esenciales. «No me he atrevido a ir a las rebajas a Cee y cuando nos dejen salir se habrán terminado», explica una joven que regenta un bar (cerrado) en el pequeño municipio corcubionés.