Tráfico sorprende a un conductor ebrio durmiendo entre matorrales tras un accidente

La Voz de Galicia J. V. Lado

Cee 25/09/2017 15:01 h

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión sorprendieron el domingo de madrugada a un conductor de la localidad durmiendo entre unos matorrales después de sufrir un accidente en Fisterra. Los guardias del equipo de atestados recibieron la alerta por un siniestro que se había producido a la altura del punto kilométrico 11,200 de la AC-445 en el municipio de Fisterra. Una vez que llegaron al lugar se toparon con un turismo volcado sobre su techo tras haber colisionado contra el muro de una vivienda. Según testigos presenciales, el conductor y único ocupante se había ausentado del lugar tras el accidente, como explica la Guardia Civil en un comunicado. Los agentes iniciaron una búsqueda por la zona para dar con él y lo encontraron "a unos 300 metros del lugar durmiendo en una zona boscosa".

El implicado, que responde a las iniciales E. C. C., de 52 años y vecino de Corcubión, fue sometido al test de alcoholemia en el que dio 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire expirado tanto en la primera como en la segunda prueba. Además, los guardias comprobaron que le había sido retirado el permiso de conducir por sentencia firme y que no hizo el curso de sensibilización para recuperar el único permiso que tenía, el AM, que solo le habilitaría para conducir ciclomotores y no turismos.

Por todo lo anterior será acusado de dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 y el otro por manejar vehículo a motor tras ser privado del permiso de conducir