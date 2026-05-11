Setenta animais buscan visibilidade: XENERA impulsa unha campaña solidaria co refuxio Acougo en Cerceda
A iniciativa «Diario das vaquiñas» dará a coñecer a realidade do refuxio de animáis de granxa a través de redes sociais e fomentará apadriñamentos, doazóns e voluntariado.
O Refuxio de Animais de granxa Acougo, situado en Cerceda (A Coruña), e a compañía eléctrica galega XENERA poñen en marcha unha iniciativa solidaria co obxectivo de dar visibilidade aos animais acollidos no centro, moitos deles actualmente sen padriños nin madrinas.
O refuxio alberga arredor de 70 animais procedentes de situacións de abandono ou maltrato, e busca agora reforzar o apoio social para garantir o seu coidado e benestar.
A colaboración arrinca cunha doazón económica por parte de XENERA o refuxio e continuará coa campaña «Diario das vaquiñas», que se desenvolverá nos meses de maio e xullo nas redes sociais.
Un escaparate dixital para animais invisibles
A campaña centrarase na visibilidade de varios dos animais do refuxio, entre eles dúas vacas e dous touros, que serán presentados a través de contidos audiovisuais específicos.
A través dos perfis de Instagram @xeneraenerxia e @ acougo_refugio_de_animales, publicaranse os vídeos invididuais dando a coñecer as suas historias, además de caruseis con imagenes destes e outros animais do refuxio.
Esta iniciativa permitirá aos usuarios seguir o día a día do refuxio e coñecer máis de preto aos animais.
O obxectivo é claro: deixar de facer invisibles a estes animais e atopar persoas que queiran implicarse no seu coidado.
Chamamento á participación cidadá
A iniciativa busca activar diferentes vías de colaboración por parte da cidadanía. A través da web do refuxio.
As persoas interesadas poderán realizar a través da páxina web: doazons, apadriñar ou amadriñar animais e por suposto, presentarse voluntarias no refuxio para axudar.
Desde a organización subliñan que este apoio é clave para garantir a continuidade do proxecto e cubrir as necesidades diarias do refuxio.
Un compromiso co territorio e co impacto social
Desde XENERA destacan que esta acción forma parte da súa vontade de implicarse en proxectos con impacto real en Galicia:
«Máis alá da nosa actividade como empresa enerxética, consideramos fundamental implicarnos en iniciativas que teñan un impacto positivo na sociedade galega e contribúan a proxectos que realizan unha labor esencial» - Andrea Candamio, responsable do departamento de marketing.
A campaña dará comezo o 20 de maio, cun despregue de contidos en redes sociais e unha estratexia orientada a maximizar o seu alcance desde o primeiro día.
Sobre XENERA
XENERA é unha compañía eléctrica galega cunha longa traxectoria que a sitúa como unha das empresas históricas do sector en Galicia, e que este ano cumpre 130 anos de historia.
Ao longo dos anos, a empresa evolucionou cara a un modelo máis centrado nas persoas, apostando por unha comunicación clara, directa e adaptada ao día a día.
Nos últimos tempos, a eléctrica reforzou tamén a súa presenza no territorio mediante a apertura de novos puntos de atención e o impulso de diferentes iniciativas sociais e culturais, co obxectivo de estar máis preto da cidadanía e contribuír activamente á vida local.
Ademais, a eléctrica leva anos traballando para impulsar o talento, a creatividade e as iniciativas galegas, tanto a través de accións de patrocinio como mediante doazóns e colaboracións con proxectos do territorio autonómico.
A compañía combina así a súa actividade enerxética cunha crecente implicación en proxectos que promoven valores como a proximidade, a responsabilidade social e o compromiso co entorno galego.
En 2025 foi recoñecida pola Unión de Consumidores de Galicia co Premio Ben Feito como mellor empresa de servizos galega, un galardón que pon en valor a súa relación coa clientela e o seu enfoque próximo.