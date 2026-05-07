La Policía Local de A Coruña retira cuatro puntos por una infracción en bicicleta, pese a que la normativa no lo permite

Según el joven, circulaba en una de las bicis azules que ofrece el Concello cuando fue sancionado por la Policía Local. CESAR QUIAN

A un joven de 21 años, vecino de Cerceda, le fueron retirados cuatro puntos del permiso de conducir por haberse saltado un semáforo en rojo cuando circulaba en bicicleta, pese a que el Reglamento General