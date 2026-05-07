La Policía Local de A Coruña retira cuatro puntos por una infracción en bicicleta, pese a que la normativa no lo permite

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CERCEDA · Exclusivo suscriptores

Según el joven, circulaba en una de las bicis azules que ofrece el Concello cuando fue sancionado por la Policía Local.
Según el joven, circulaba en una de las bicis azules que ofrece el Concello cuando fue sancionado por la Policía Local. CESAR QUIAN

El Reglamento General de Circulación indica que solo se pueden quitar puntos a coductores de vehículos «para los que se exija permiso o licencia de conducción»

08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A un joven de 21 años, vecino de Cerceda, le fueron retirados cuatro puntos del permiso de conducir por haberse saltado un semáforo en rojo cuando circulaba en bicicleta, pese a que el Reglamento General

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