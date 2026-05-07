La Policía Local de A Coruña retira cuatro puntos por una infracción en bicicleta, pese a que la normativa no lo permite
CARBALLO / LA VOZ
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El Reglamento General de Circulación indica que solo se pueden quitar puntos a coductores de vehículos «para los que se exija permiso o licencia de conducción»08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A un joven de 21 años, vecino de Cerceda, le fueron retirados cuatro puntos del permiso de conducir por haberse saltado un semáforo en rojo cuando circulaba en bicicleta, pese a que el Reglamento General#