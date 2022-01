ANA GARCÍA

La Xunta adjudicó de forma definitiva, por 238 millones de euros, la gestión de las plantas del complejo medioambiental de Sogama. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el presidente de Sogama, Javier Domínguez, mantuvieron este martes una reunión con representantes de la UTE adjudicataria del contrato —Sociedad Gallega de Polímeros, Setec Building y Espina Obras Hidráulicas— para la gestión integral de las plantas de cogeneración y de termoeléctrica, además de instalaciones comunes del complejo. El contrato entrará en vigor el próximo 1 de febrero.

El objetivo es garantizar, conforme a las directrices europeas, la valorización energética de la parte no reciclable contenida en los residuos. De no operar estas plantas, los restos no recuperables a través da reciclaje, acabarían directamente en el vertedero.

A través de este contrato, la adjudicataria se encargará del mantenimiento del servicio durante los próximos 10 años. La razón esgrimida desde la Xunta para justificar este acuerdo de larga duración «é que propicia unha explotación responsable e sostible no tempo das distintas infraestruturas, coa particularidade de que a operación é de elevada complexidade técnica».