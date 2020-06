Saber e querer mirar

0

La Voz de Galicia María Canosa

24/06/2020 19:47 h

Cando era pequena e ía pescar, faciamos moitas veces a broma de dicir que se colliamos un zapato do noso talle xa non era xornada perdida. Sobre todo conformábamos con iso cando a brinca «aferraba». Non sei se é o termo correcto, pero nós usabámolo así. Quedaba enganchada nalgunha pedra e... só quedaba pregar que se soltase de novo sen romper a tanza. Con isto non eramos menos conscientes da contaminación do medio, conste. Xa viamos o lixo entre as augas e iso non nos agradaba nada.

Quizais por iso nunca pensamos en dar cun tesouro, por moito que me encantase andar ás crebas, á rebusca. Cando a marea baixa, camiñar ao pé da auga daba moito xogo. Soñabamos con atopar algunha botella cunha mensaxe, pero nunca tiven esa sorte. Pero nunca se sabe. É tempo de anda cos ollos abertos máis ca nunca, de saber ver as oportunidades.

Hai uns días, un pescador deu no río Sar cunha escultura dunha virxe de estilo gótico. Estaba no medio do leito do río. Polo desgaste da peza e o estado da mesma, debía levar no Sar unha chea de tempo...

Fernando Brey, que deu co tesouro, soubo mirar e ver. Pero... e os demais? Nestes tempos nos que precisamos de boas novas, pareceume pouco o valor que se lle deu. Coma a descuberta do retablo da igrexa de Cerceda, un mural do século XVI detrás dun retablo que ía ser restaurado. Os traballos de valoración do mesmo deron coa antiga pintura.

Hai que saber ver, claro. Pero tamén hai que querer mirar. E hoxe o máis habitual, por desgraza, é mirar cara a outro lado.