El alcalde de Cerceda anuncia que seguirá en el cargo pese a la sentencia, no firme, que lo inhabilita

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 23/08/2019 14:03 h

El alcalde del Concello de Cerceda (5.023 habitantes) desde hace 24 años, el socialista José García Liñares, se mantendrá en el cargo, pese a la sentencia, no firme y por tanto recurrible ante la Audiencia Provincial, por la que lo inhabilita durante ocho años para ejercer cargo público por prevaricación administrativa. El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña lo condenó el pasado 22 de julio por la adjudicación en el 2015 de una obra, valorada en 314.000 euros, antes de que concluyeran todos los plazos legales para la licitación y contratación de estas actuaciones.

Pero García Liñares ya dejó claro que no pensaba renunciar al bastón de mando. Lo hizo durante la celebración de un madrugador pleno celebrado en la mañana de este viernes, en el que, entre otros puntos del orden del día, se abordó precisamente esta sentencia.

En el punto del orden del día se indica que se trata de un «informe do alcalde», que acabó siendo, según la oposición, una propuesta con votación incluida, algo que molestó, y mucho, a los representantes del PP, cuyo portavoz, José Francisco Santos Regueiro, no pudo acudir a la sesión. El edil ya anunció que piensa recurrir la celebración del pleno y solicitar «su nulidad de pleno derecho».

En lo que al debate en sí se refiere, el regidor estructuró este informe sobre la sentencia que lo inhabilita, en tres puntos: «Acordar a existencia dunha causa de incompatibilidade, conceder ao alcalde dez días hábiles para presentar a súa renuncia por escrito e, terceiro, suspender a execución do presente acordo ?es decir, los dos puntos anteriores? no caso de que se presente un recurso de apelación [ante la Audiencia Provincial]».

Liñares explicó en su intervención que «non é unha sentencia firme». Y apuntó dos casos similares de dos alcaldes investigados por hechos similares con resultados jurídicos diferentes. Camariñas, cuyo entonces alcalde, Manuel Valeriano Alonso de León, tuvo que dejar el cargo tras perder en primera instancia, ante la Audiencia Provincial y ante el Supremo. Y citó el proceso de un mandatario de Palas de Rei, «do PP», que «perdeu en primeira instancia, en segunda e gañou no recurso de casación ante o Supremo e seguiu de alcalde», por lo que, a su juicio, no existe una unanimidad clara al respecto en un delito de prevaricación administrativa. Anunció que iba a recurrir este fallo ante la Audiencia Provincial y dejó claro que solo se iría «se así o determinan os xuíces». Y añadió: «Teño que defenderme ata onde poida, defender a miña inocencia». Y cree que los argumentos facilitados por el PP para que abandone el cargo «son unha interpretación. Ningún tribunal me ordenou cesar, cando o ordenen, cesarei». Y no descartó, incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional si los sucesivos recursos de apelación le son desfavorables: «Non me impide nada chegar ata o Tribunal Constitucional».

Claro que en la oposición no piensan lo mismo. Celia López, que en la mañana de este viernes ejerció de portavoz ante la ausencia del líder de la formación, José Francisco Santos Regueiro, dijo que «sí existe xurisprudencia por parte do Tribunal Supremo. Foi o 1 de abril deste ano. E di que o cese producirase no momento que se teña coñecemento da sentencia, non require que sexa firme». De hecho, los populares ya piensan en solicitar la nulidad de este pleno al entender que se cometieron varias irregularidades por parte del ejecutivo local: «Convocaron un pleno extraordinario con menos de 24 horas de antelación, converteron un informe de alcaldía nunha proposta sometida a votación e non constan os ditámenes do secretario municipal nin de intervención, cuxos titulares se atopan de vacacións». De hecho, la convocatoria plenaria fue firmada por una secretaria «accidental».

En similares térmicos se expresó el portavoz del BNG, quien no pudo acudir a la sesión extraordinaria. En todo caso, hizo una valoración de este pleno: «Convocouse con menos de 24 horas de antelación e celebrouse ás oito da mañá. Parécenos unha tomadura de pleno para os concelleiros e o pobo de Cerceda. O alcalde tiña que marchar para casa e nomear a persoa que o debe substituír. E o PSOE de Cerceda ten potestade para facelo e non entendo por que non o fan». El BNG no descarta tampoco solicita la nulidad del pleno y los acuerdos adoptados.