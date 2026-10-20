Un barco de guerra reconvertido llega a Cee para reforzar las Aduanas y la lucha contra el narco

El Torgo I, este lunes en el puerto de Brens, en Cee, desde donde prestará servicio como buque del Servicio de Vigilancia Aduanera. BASILIO BELLO

El puerto de Brens, en Cee, es una referencia en el servicio específico de Vigilancia Aduanera. Tras la recepción el pasado jueves del Torgo I, la segunda pieza del puzle está a punto de llegar. La base administrativa permanente estará completada a finales de mes, según confirmó la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, quien afirmó que la plantilla será reubicada en la planta alta del edificio de Hacienda de Cee. «Tendrá cuatro personas trabajando, dos fijas, incluyendo el jefe de la base, y dos itinerantes», aseguró.

Este lunes por la mañana tuvo lugar en el puerto de Brens el acto de presentación del Torgo I, la nueva embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera, que responde a una demanda de las comarcas de Fisterra, Soneira y Bergantiños: dotar a la Costa da Morte de medios navales permanentes del Estado para responder a las exigencias de seguridad marítima y a la lucha contra el narcotráfico.

Doce tripulantes

Se trata de un buque de operaciones especiales. Su origen —junto a su gemelo el Torgo II, que estará en Canarias— está en Dubái, donde fue preparado para enviar al Ejército de Liberación Nacional Libio. A su paso por el estrecho de Gibraltar fue incautado, junto a otras embarcaciones, y declarado material de guerra por orden judicial, por lo que quedó adscrito, a falta de sentencia firme, a la lucha contra el narcotráfico.

Tendrá la capacidad y la logística suficientes para controlar toda la costa gallega durante varias jornadas de forma ininterrumpida sin tener que acudir a puerto de forma regular y estará conformada por hasta doce tripulantes de navegación. La patrullera tiene 38 metros de eslora, puede operar a gran velocidad y está capacitada para llevar a cabo persecuciones en escenarios complejos. Esta incorporación busca intervenir en áreas críticas donde las redes de narcotráfico mantienen una fuerte presencia.

BASILIO BELLO

Una vez ya instalada la embarcación y confirmado, aproximadamente, cuándo estará disponible la base permanente de vigilancia aduanera, quedan por pulir pequeños detalles, como el número de trabajadores que estarán en cada lugar: «Lo que está claro es que el servicio marítimo va a existir en los dos lugares, tanto en Cee como en Muros. Ahora queda consolidar las tripulaciones sabiendo que tenemos que dotar de personal al Torgo I. En total tenemos 28 personas en Muros. Esa tripulación, parcialmente, se traspasaría a Cee y adicionalmente tendríamos que dotar de personal la nueva instalación», dijo Miguel Cárcaba, delegado especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Galicia, quien participó en el acto junto a Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno en A Coruña.

Lamela calificó el de la llegada del Torgo I como un «día histórico». Señaló que detrás de toda esta iniciativa había mucha voluntad de la sociedad de la Costa da Morte, de la política sin distinción de partidos y también hay un trabajo de gestión para que Cee acoja la base permanente del servicio.

Taboadela también destacó el trabajo de los profesionales del Servicio de Vigilancia Aduanera y la colaboración entre los distintos organismos que participan en la lucha contra el crimen organizado: «A coordinación entre os servizos é fundamental para compartir información, desenvolver investigacións e actuar con eficacia fronte ás redes que operan no ámbito marítimo».

Entre las actuaciones recientes del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia destaca la macrooperación de este verano en la playa de Arnela, en el concello de Muxía, que permitió intervenir más de 1.600 kilos de cocaína y detener a 26 personas.