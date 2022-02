El vehículo tiroteado del concejal de Cee (a la derecha) Juan Ramón Hermida Fandiño

El único concejal de Ciudadanos en Cee negó ayer que las amenazas recibidas desde finales de verano guarden relación alguna con su faceta profesional, una de las líneas de investigación abiertas por este caso. En los últimos meses, Juan Ramón Hermida Fandiño ha sufrido un acoso constante que comenzó con una carta anónima y acabó sobre las tres y veinte de la madrugada del pasado 28 de enero cuando una o varias personas efectuaron hasta nueve disparos contra su propiedad, situada en Codesos, en la parroquia ceense de A Pereiriña. Tres tiros acabaron en la luneta trasera del Mercedes que conduce su esposa y otros cuatro fueron a parar contra la fachada de la casa en la que reside con su familia. Su perro recibió impactos de bala. Esta semana le retiraron una bala al animal.

Las amenazas comenzaron en verano con la recepción de una misiva anónima que incluía una bala de 9 milímetros parabellum. Se trata del mismo calibre de las disparadas con arma corta —todo apunta a una pistola— del 28 de enero. «Na carta foron moi claros: ‘Retírate de la política, primer aviso, sino un miembro de tu familia pagará las consecuencias'. Iso é o que pon esa carta que eu recibín cunha bala no seu interior», denuncia el concejal. «Despois [en diciembre] foi cando se puxeron os panfletos por todo Cee coa palabra ‘corrupto'. Primeiro nos panfletos e logo en pintadas, nun supermercado, no centro médico e no edificio de Facenda», apuntó ayer el edil. El caso está judicializado.

En cuanto a las causas de este acoso, el empresario y representante de Ciudadanos sostiene que todos estos actos no guardan relación alguna con su faceta profesional: «É mentira, teño unha empresa que é miña, non hai socios, e continúa operativa e en vigor en Barcelona». Y sobre un supuesto agujero por importe de 500.000 euros que investiga la Guardia Civil, Juan Ramón Hermida Fandiño es tajante: «Non hai débeda ningunha, non hai problemas financeiros, pódese comprobar todo facilmente en Facenda».