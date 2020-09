La suerte sonríe a Cee con 170.000 euros entre Súper Once y Lotería

0

Unos tres decenios lleva ya Belén Lado al frente del quiosco La Junquera ceense y por muchos años más espera seguir repartiendo suerte. Este lunes estaba feliz, después de haber recibido la llamada de la ONCE para darle cuenta de que, a través del juego Super Once, alguien ha resultado agraciado con 50.000 euros. «Quen os pillara», bromea. No sabe quién puede ser, «pero saber que deches un premio xa é para estar contenta». Lástima que esa persona no lograse el pleno de aciertos, y se quedase en los diez, porque así sería un millón de euros, nada menos. Lado recuerda: «Xa demos dous coches de La Voz, tamén».

La misma alegría que ella compartía este lunes Alejandro Quintáns Giménez, pues en la administración Costa da Morte, ubicada en el centro comercial Finisterrae ceense, repartieron el sábado el segundo premio de la lotería, el 69054. Habían vendido por ventanilla diez décimos, premiado cada uno de ellos con 12.000 euros: por tanto, 120.000 euros que han entregado. «Sempre que se reparte un premio che dá ledicia. A pena foi non ter máis», comenta. Es, además, un número especial, abonado. Lo tienen durante todo el año.

Hay casualidades y casualidades, desde luego, pero esta en Cee ha sido feliz, que en apenas unas cuantas horas dos sorteos distintos hayan dejado en la localidad nada menos que 170.000 euros. La suerte estaba de cara.