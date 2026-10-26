Detenido un menor por lanzar una sierra japonesa de poda a un policía local de Carballo tras intentar robar en una furgoneta y en una obra

En la imagen, los dos cuchillos intervenidos al menor, cada uno posee una hoja de 35 centímetros de longitud. Policía Local Carballo

Agentes de la Policía Local de Carballo detuvieron a última hora de la mañana de este domingo a un joven de 16 años de edad y vecino de la localidad de Arteixo. Está investigado por delitos de robo con intimidación y amenazas graves a un agente con arma blanca.

La actuación policial contra este menor arrancó en torno a las once de la mañana, cuando en la Policía Local recibieron una alerta por la presencia de una persona en el interior de una obra de construcción de un edificio, que se lleva a cabo en la intersección de la rúa Ponte da Pedra y rúa Perú de Carballo. Una patrulla se desplazó al lugar y los agentes cogieron in fraganti a un joven, al que relacionan con un intento de sustracción de cable de cobre y objetos almacenados en una de las casetas de los trabajadores. Fue identificado y quedó como investigado en relación con estos hechos.

Apenas dos horas después, y cuando los agentes estaban preparando las diligencias penales para elevarlas ante Fiscalía Provincial de Menores, en la jefatura se recibió una segunda llamada telefónica. Procedía de una mujer que, acompañada de su hijo de corta edad, avisó de que una persona estaba intentando acceder al interior de una furgoneta de reparto de mercancía y correo estacionada en el Rego da Balsa, en las inmediaciones del edificio en el que dos horas antes hubo un intento de sustracción de material de construcción. Esta testigo señaló que vio a un joven intentado forzar la parte posterior del vehículo, a la altura del portón y le preguntó qué estaba haciendo. Según esta persona, el menor la amenazó, mientras portaba sendas sierras de grandes dimensiones.

Rápidamente acudieron varios agentes hacia el lugar indicado. Al verse sorprendido por la presencia policial, el menor, que se encontraba manipulando la puerta trasera de la furgoneta, emprendió la huida. En la carrera tiró uno de los serruchos a la zona verde y el otro se lo lanzó a uno de los policías, aunque, por suerte, no llegó a alcanzarle. La huida del joven duró poco ya que fue interceptado en las proximidades, en concreto, en la rúa Antón Fraguas.

Debido a la agresividad mostrada, tuvo que ser reducido al orden por los agentes y trasladado posteriormente al cuartel de la Guardia Civil, en la Gran Vía de Carballo. También fueron recuperados los dos serruchos, de 35 centímetros de hoja cada uno.

La Policía Local de Carballo abrió unas segundas diligencias en relación con estos hechos, mientras se trasladó aviso a la familia del menor de lo sucedido durante la mañana. Del investigado consta que es un menor muy conflictivo, con numerosas investigaciones abiertas por robos, agresiones y amenazas. También figura que estuvo en varios centros de internamiento, por haber estado involucrado supuestamente en diferentes hechos delictivos.