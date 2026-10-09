Tres menores heridos en Carballo al volcar un todoterreno conducido por un joven de 17 años

El accidente con los tres menores implicados ocurrió en Guilfonxe Toni Longueira

Tres jóvenes, de 17, 16 y 11 años, respectivamente, resultaron heridos como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido este viernes en el término municipal de Carballo. La alerta se activó pasadas las cinco de la tarde en las inmediaciones de la carretera, DP-1909, que enlaza Carballo con Caión, por el restaurante Cima, a la altura del lugar de Guilfonxe, en la parroquia de Bértoa. Se trató, según emergencias, de una salida de vía de un todoterreno. El vehículo primero impactó contra un poste de hormigón del tendido eléctrico y, posteriormente, volcó sobre el vial.

Rápidamente fueron alertados Urxencias Sanitarias-061, que envió dos ambulancias al lugar, Policía Local de Carballo y Guardia Civil de Tráfico. Desde emergencias confirmaron que fueron tres los heridos, de 17, 16 y 11 años de edad. Fueron trasladados en sendas ambulancias al centro médico de Carballo, con pronóstico leve.

La carretera quedó cortada al tráfico rodado hasta que los técnicos lograron retirar el poste de hormigón y una grúa hizo lo propio con el vehículo siniestrado. Mientras, Tráfico investiga las causas de este percance. Las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una salida de vía y todo indica que el conductor es un joven de 17 años, que solo cuenta con permiso de ciclomotor.