La Guardia Civil investiga a una familia de Carballo por tráfico de armas

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO MUNICIPIO · Exclusivo suscriptores

Fotos de armas procedentes del teléfono móvil intervenido a la supuesta cabecilla de la trama.
Fotos de armas procedentes del teléfono móvil intervenido a la supuesta cabecilla de la trama.

Un amplio informe del instituto armado revela conversaciones y mensajes de WhatsApp por venta de pistolas. Una fue ofrecida por 1.200 euros

07 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un juzgado de Carballo dio por completado el informe de atestados abierto el 6 de mayo del pasado año, derivado de una operación contra el tráfico de estupefacientes en el barrio de O Sisto, la

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