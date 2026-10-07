La Guardia Civil investiga a una familia de Carballo por tráfico de armas
CARBALLO / LA VOZ
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Un amplio informe del instituto armado revela conversaciones y mensajes de WhatsApp por venta de pistolas. Una fue ofrecida por 1.200 euros07 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un juzgado de Carballo dio por completado el informe de atestados abierto el 6 de mayo del pasado año, derivado de una operación contra el tráfico de estupefacientes en el barrio de O Sisto, la