Finaliza la regeneración integral en el monte Neme tras seis meses de trabajos

A la izquierda aguas de azul turquesa el pasado febrero; a la derecha estado actual de la balsa Ana García

La Consellería de Economía e Industria dio por finalizadas las labores de restauración integral de lo que fue el antiguo complejo minero y cantera de áridos del monte Neme, entre Carballo y Malpica, tras once años de compromisos y trámites burocráticos. El objetivo inicial de la Xunta era tener completadas estas labores de restauración antes de finalizar este año, pero finalmente la obra será recibida a lo largo de esta próxima semana, tras acometer el departamento que dirige María Jesús Lorenzana una inversión global conjunta por importe de 1.655.000 euros.

Los trabajos de puesta en valor de esta mítica cumbre arrancaron el pasado diciembre, pero hubo que suspenderlos un par de semanas debido a la rotura de una de las balsas de lodos —al ceder una antigua galería minera construida por los nazis en los años cuarenta—, el derrumbe de una segunda galería y por la instalación de unas tuberías para facilitar el drenaje de una laguna contraincendios situada a unos 400 metros de lo que en su día fue el complejo fabril. Desde mediados de febrero, las tareas de restauración avanzaron a muy buen ritmo, favorecidas, sin duda, por la mejora del tiempo.

Adiós a las balsas

Las balsas que albergaban las aguas azul turquesa —resultado de la acumulación de residuos mineros de wolframio, estaño y sílice— ya forman parte de la historia reciente del monte Neme y de los archivos fotográficos. Precisamente, una de estas grandes lagunas artificiales reventó en plena madrugada del 10 de febrero del 2014, provocando un boquete de tres metros de ancho por diez de alto y liberando 24.000 metros cúbicos de agua, lodo y tierra ladera abajo hacia Aviño (Malpica) y Razo da Costa (Carballo). Fue en este momento cuando el entonces director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, se comprometió a llevar a cabo esta restauración, presupuestada inicialmente en 794.000 euros. Ya en noviembre del 2016, la Xunta tuvo que volver a actuar de urgencia en otra de las balsas que amenazaba también con desbordarse y provocar un nuevo desastre ambiental.

Una vez vaciadas y selladas todas las balsas de agua de color azul turquesa, comenzaron los trabajos sobre los taludes de la antigua explotación minera, algunos de ellos con más de 40 metros de altura. Los técnicos procedieron al «reperfilado y tendido de pendientes con el objetivo de mejorar la estabilidad del terreno y favorecer su integración en el paisaje», según explicaron en su momento desde la Consellería de Economía e Industria, configurando así una superficie con pendiente suave, que permite que las aguas de lluvia se evacúen de forma natural hacia el exterior de lo que fue el hueco minero.

Una vez finalizadas estas labores de remodelación del terreno que albergó la antigua mina y cantera, se efectuaron actuaciones de extensión de tierra vegetal y de revegetación, previstas también en este proyecto, promovido por el actual director xeral de Enerxía e Minas, Pablo Fernández Vila.