Vinculan a un abogado de A Coruña con cuatro guardias civiles investigados por revelación de secretos en Carballo

Operación de la Guardia Civil llevada a cabo en el barrio de O Sisto de Carballo el 6 de mayo del 2025. Ana García

Un juzgado ha abierto diligencias contra un abogado de A Coruña. Se le vincula con cuatro guardias civiles, todos ellos adscritos a la quinta compañía con base en Carballo, investigados por revelación de secretos en relación con una operación contra el tráfico de drogas que el instituto armado llevó a cabo en mayo del pasado en el barrio carballés de O Sisto.

Las pesquisas contra este letrado fueron abiertas a raíz de la supuesta información obtenida del volcado del teléfono móvil intervenido a uno de los funcionarios encausados, quienes además, y de forma paralela, ya han sido expedientados por la Comandancia de la Guardia Civil A Coruña con suspensión de empleo y sueldo durante tres meses.

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La autoridad judicial quiere determinar si este letrado, que tiene su despacho profesional en A Coruña, pagó a estos agentes del instituto armado a cambio de que le facilitaran clientes para llevar las causas penales.

Desde el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña confirmaron que hay unas diligencias abiertas contra este profesional de la abogacía, pero también pidieron «prudencia» y apelaron al principio de presunción de inocencia al entender que «es muy probable que [esta investigación] quede en nada».

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Una letrada aseguró ayer a La Voz que en el turno de oficio de Carballo existían las sospechas de que a determinados compañeros se les facilitaban contactos de familiares de personas procesadas en causas penales. De hecho desde el turno de oficio se había «presentado una queja formal ante el Colegio de Abogados de A Coruña», donde finalmente decidieron archivar el escrito.

El letrado ahora investigado, según juristas consultados, se podría enfrentar a un delito de cohecho. Si, finalmente, la autoridad judicial confirma las sospechas, podría enfrentarse a una inhabilitación para ejercer la profesión y a un juicio con Tribunal del Jurado.