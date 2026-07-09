Carballo cerrará fuentes municipales y hará riegos mínimos ante el bajo nivel del Anllóns

Vecinos mirando el bajo nivel del río Anllóns a su paso por el centro de Carballo este miércoles ANA GARCÍA

En el puente de la calle Fomento de Carballo, en pleno centro, la lámina de agua del río Anllóns tenía, a primera hora de la tarde de ayer, 16 centímetros de altura. Hace un mes era de 24. Es cierto que no es el mejor punto para medir el flujo del agua en la capital de Bergantiños, porque río arriba están las dos captaciones, a mayores de las que tiene A Laracha, y sobre todo porque se trata de una zona ahora muy ancha, tras las recientes obras de Augas de Galicia. Apenas 600 metros más abajo, en A Cepeira, donde se une el río Grande-Rosende y el cauce se vuelve estrecho, el panorama era mucho mejor.

Pero, aunque ese no sea el mejor lugar para medir, el aforador muestra a las claras cómo ha bajado el caudal en un período relativamente corto. Y las obras citadas, promovidas por Augas de Galicia (más de seis millones de euros en cinco intervenciones diferentes) y ya terminadas, ponen de manifiesto la dualidad del gran río bergantiñán a su paso por Carballo: una parte del año hay que luchar contra las inundaciones (por primera vez, ya no: se ha demostrado su efectividad), y la otra contra la sequía.

De momento, la situación no es grave, pero la prealerta ayuda a tomar medidas. Y no es grave gracias a las dos captaciones que tiene Carballo. La segunda se nutre del río Bardoso, y también se construyó gracias a fondos europeos, igual que las obras contra las inundaciones. Los depósitos de ambas están llenos, explica el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales. Lo cual no impide que se vayan a tomar medidas.

R. G. Cousido

Unas, de cara a la población, por ahora en forma de recomendaciones: solicitar usos y consumos responsables, cargas completas de electrodomésticos, evitar en lo posible lavados de vehículos y dejar el riego para los casos imprescindibles, no llenar las piscinas y todo aquello que forma parte del sentido común cuando hay alertas y prealertas. En Carballo y entorno no son nada desconocidas: la última prealerta se decretó a finales de septiembre del año pasado.

Además de esos consejos para los vecinos, el Concello carballés también actúa: evitará los baldeos, los riegos serán los mínimos (las flores que se han ido plantando en los jardines y parques ya fueron escogidas para tener una menor necesidad de agua) y cerrará las fuentes municipales. Y con esto, habrá que ver cómo evoluciona todo para tomar o no más medidas.

En Cabana también están muy atentos, tras detectar una importante bajada de caudal, con niveles equivalentes a los del mes de agosto. La caída del embalse de Fervenza, en el Xallas, ha sido importante. Está al 63 %, seis puntos por debajo de la media de diez años. El de Santa Uxía (aguas abajo), curiosamente, está casi a tope, al 89 %.