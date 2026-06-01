Muere un hombre en Carballo tras sufrir la semiamputación de una pierna con una desbrozadora

Imagen de archivo de una ambulancia medicalizada del 061 Ana Garcia

Un hombre de 82 años de edad y vecino de Carballo. A.S.R., falleció este lunes tras sufrir la semiamputación de una pierna cuando realizaba labores de desbroce. La alerta se activó en torno a las doce y media de esta mañana en el lugar carballés de Leboreo, en la parroquia de Bértoa, en las inmediaciones de la autovía de la Costa da Morte y de la autopista AG-55.

Un particular avisó al 112 de que un hombre había sufrido un grave percance cuando, supuestamente, realizaba labores de limpieza de biomasa en un monte. Rápidamente se desplazaron al lugar personal de Urxencias Sanitarias-061, con un equipo asistencial de Ponteceso, sanitarios del centro médico de Carballo, una ambulancia medicalizada avanzada con base en A Coruña y agentes de la Guardia Civil de Carballo. No pudo acudir el helicóptero medicalizado con base en Santiago por estar en otro servicio de urgencia.

Los sanitarios permanecieron en torno a cuarenta minutos realizando labores de reanimación cardiopulmonar (RCP), ya que el hombre, al que le habían colocado un cinturón a modo de torniquete, estaba ya inconsciente, practicamente sin pulso y había perdido gran cantidad de sangre, como consecuencia de una semiamputación sufrida justo por debajo de la rodilla derecha. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencias, el hombre pereció.

Una vez decreta la orden de levantamiento, por parte del forense, según explicaron desde emergencias, el cadáver fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para serle realizada la autopsia, que determinará las causas del óbito. Pese a que esta persona sufrió una pérdida importante de sangre como consecuencia del accidente, no se descarta que pudiera haber sufrido una grave indisposición. En todo caso será el informe de la autopsia el que revelará las causas exactas de este trágico accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil.

Desde emergencias informaron a La Voz que la primera ambulancia tardó unos 45 minutos en llegar al lugar porque Carballo continúa sin servicio de ambulancia medicalizada de soporte avanzado.