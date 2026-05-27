Demandan a la Archidiócesis de Santiago por la muerte de un sacristán en Carballo

El trágico percance se produjo el 23 de marzo del 2024. En la imagen, el sacristán es trasladado, todavía con vida, en helicóptero medicalizado al Chuac herculino. Toni Longueira

La familia de un sacristán de Carballo, fallecido en marzo del 2024, presentó una demanda contra la Archidiócesis de Santiago y la compañía aseguradora que la representa por supuesta responsabilidad civil en la muerte de