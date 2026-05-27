Demandan a la Archidiócesis de Santiago por la muerte de un sacristán en Carballo
CARBALLO / LA VOZ
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Al hombre le cayó encima la imagen de la Borriquita. La familia reclama 68.445 euros, pero la Iglesia niega tener responsabilidad27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La familia de un sacristán de Carballo, fallecido en marzo del 2024, presentó una demanda contra la Archidiócesis de Santiago y la compañía aseguradora que la representa por supuesta responsabilidad civil en la muerte de