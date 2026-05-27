Demandan a la Archidiócesis de Santiago por la muerte de un sacristán en Carballo

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

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El trágico percance se produjo el 23 de marzo del 2024. En la imagen, el sacristán es trasladado, todavía con vida, en helicóptero medicalizado al Chuac herculino.
El trágico percance se produjo el 23 de marzo del 2024. En la imagen, el sacristán es trasladado, todavía con vida, en helicóptero medicalizado al Chuac herculino. Toni Longueira

Al hombre le cayó encima la imagen de la Borriquita. La familia reclama 68.445 euros, pero la Iglesia niega tener responsabilidad

27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La familia de un sacristán de Carballo, fallecido en marzo del 2024, presentó una demanda contra la Archidiócesis de Santiago y la compañía aseguradora que la representa por supuesta responsabilidad civil en la muerte de

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