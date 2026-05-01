Muere en accidente de bicicleta en Carballo el escritor Fernando Cabeza Quiles

El trágico accidente se produjo en Vivente, en la parroquia carballesa de Ardaña. ANA GARCÍA

El escritor Fernando Cabeza Quiles falleció este viernes en Carballo. La alerta se activó en torno a la una de la tarde en el punto kilométrico uno de la DP-1914, que enlaza la capital de Bergantiños con Santiago a través de Portomouro. El fatal percance se produjo a la altura del lugar de Vivente, en la parroquia de Ardaña, a menos de cien metros de A Ponte Rosende.

Fue un particular el que dio la voz de alarma al avisar al 112 de que un ciclista se encontraba en el suelo inconsciente al perder el equilibrio en una zona de bajada próxima a una curva. Acudieron Tráfico de la Guardia Civil, Guardia Civil de Carballo, Protección Civil y personal del 061. También se trasladó aviso al helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero finalmente se descartó su presencia porque los sanitarios solo pudieron certificar la muerte del deportista, de 73 años de edad.

Fernando Cabeza Quiles, escritor y polígrafo, en una imagen de archivo del año 2024 ANA GARCIA

Sobre las causas de este fatídico accidente, las primeras hipótesis, según la versión trasladada por un testigo de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad, es que Fernando Cabeza Quiles circulaba en dirección a Carballo y, de repente, perdió el control del vehículo, precipitándose al suelo. En principio queda descartada la opción de un atropello. Atestados de Tráfico investiga las causas de este suceso y de forma paralela averigua si sufrió un grave indisposición o realizó una brusca maniobra y se cayó al suelo. Llevaba el casco de ciclista puesto en el momento del trágico accidente de tráfico.

La circulación en la DP-1914 quedó restringida a la espera de que un forense decretó el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Galicia, donde le será realizada la autopsia, que determinará las causas exactas del óbito.

Fernando Cabeza Quiles era todo un referente de la cultura de la Costa da Morte. Nació en Ponferrada en el año 1953, pero gran parte de su vida la desarrolló en Carballo. Profesor jubilado y escritor, era un experto en toponimia, además de ser un gran aficionado al ciclismo.