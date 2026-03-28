Herido un agente del Seprona tras caer por un acantilado en Carballo

Santi Garrido

Un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil resultó herido esta tarde tras precipitarse, con su moto, por uno de los acantilados de A Pedra do Sal, en la parroquia de Noicela, en Carballo. Los hechos sucedieron poco después de las 17.25 de la tarde, cuando el 112 recibió la alerta del accidente. El guardia patrullaba en las funciones propias de su labor por el litoral carballés, junto a un compañero. Por causas que se desconocen, la moto cayó por un acantilado de unos quince metros, señalan desde Emerxencias. Hacía mucho viento en esos momentos.

SANTI GARRIDO

Rápidamente se desplegó un amplio dispositivo de rescate, con Protección Civil de Carballo, bomberos del parque de Carballo y de Arteixo, personal sanitario del PAC de Carballo y numerosos agentes de la Guardia Civil, además del helicóptero Pesca II del Servizo de Gardacostas de la Xunta. El agente fue estabilizado e izado a la aeronave con destino al Chuac, poco antes de las siete. Más tarde, Protección Civil de Carballo recuperó la moto desde el fondo del acantilado.