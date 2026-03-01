Muere un niño de dos años en Carballo atragantado con una gominola cuando participaba en un cumpleaños

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local en Carballo ana garcia

Un niño de dos años de edad falleció este sábado, víctima de un atragantamiento. La alerta se activó en torno a las ocho y media de la tarde en una vivienda situada en el término municipal de Carballo. Tras recibir una llamada de alerta, desde el 112 se activó un amplio operativo de emergencias tras confirmarse que un menor tenía serios problemas para respirar cuando la familia celebraba un cumpleaños.

Rápidamente se desplazaron al lugar agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y varios equipos sanitarios y del 061. Los facultativos llevaron a cabo la maniobra de Heimlich, pero, según señalaron desde emergencias, la gominola que había ingerido quedó bloqueada, impidiendo que pudiera respirar, pereciendo poco tiempo después.

El cuerpo del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) donde se le realizó la autopsia, que confirmó que la causa del fallecimiento fue un atragantamiento por el consumo de una gominola. Los restos mortales fueron trasladados posteriormente a un tanatorio de Carballo, donde han quedado velados hasta recibir sepultura. Los oficios religiosos se celebrarán hoy, lunes.