Prisión para un investigado en Carballo por agresión sexual a dos menores y tráfico de drogas
CARBALLO / LA VOZ
CARBALLO MUNICIPIO · Exclusivo suscriptores
Julio César Angulo Rentería, Bembe, tiene 30 años y acumula ya una condena (recurrida) de dos años y medio de cárcel por una agresión en la que murió un hombre de 54 años la tarde del 13 de abril del 202117 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La titular del Tribunal de Instancia de Carballo, Plaza 1, acordó este jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza para Julio César Angulo Rentería, un ciudadano colombiano de 30 años y afincado en