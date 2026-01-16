Prisión para un investigado en Carballo por agresión sexual a dos menores y tráfico de drogas

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO MUNICIPIO

Julio César Angulo Rentería, Bembe, en un juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Julio César Angulo Rentería, Bembe, tiene 30 años y acumula ya una condena (recurrida) de dos años y medio de cárcel por una agresión en la que murió un hombre de 54 años la tarde del 13 de abril del 2021

17 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La titular del Tribunal de Instancia de Carballo, Plaza 1, acordó este jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza para Julio César Angulo Rentería, un ciudadano colombiano de 30 años y afincado en

