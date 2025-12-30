Detenida una mujer por la denuncia de una joven que aseguró haber sido maltratada, golpeada y humillada durante un mes

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

En la imagen, de archivo, un coche patrulla de la Guardia Civil, en los accesos a los juzgados de Carballo. Ana García

Los hechos ocurrieron, supuestamente, en una vivienda unifamiliar del término municipal de Coristanco. La sospechosa quedó en libertad provisional tras prestar declaración este martes en Carballo

30 dic 2025 . Actualizado a las 16:34 h.

Agentes de la Guardia Civil de Carballo detuvieron este lunes a una mujer, residente en el término municipal de Coristanco, investigada por delitos de secuestro, malos tratos y lesiones. Estas pesquisas arrancaron como consecuencia de

