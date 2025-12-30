Detenida una mujer por la denuncia de una joven que aseguró haber sido maltratada, golpeada y humillada durante un mes
Los hechos ocurrieron, supuestamente, en una vivienda unifamiliar del término municipal de Coristanco. La sospechosa quedó en libertad provisional tras prestar declaración este martes en Carballo30 dic 2025 . Actualizado a las 16:34 h.
Agentes de la Guardia Civil de Carballo detuvieron este lunes a una mujer, residente en el término municipal de Coristanco, investigada por delitos de secuestro, malos tratos y lesiones. Estas pesquisas arrancaron como consecuencia de