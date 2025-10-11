Daniel Pérez, el nuevo alcalde de Carballo que quiere seguir la obra de su antecesor

1/112 ANA GARCÍA 2/112 ANA GARCÍA 3/112 ANA GARCÍA 4/112 ANA GARCÍA 5/112 ANA GARCÍA 6/112 ANA GARCÍA 7/112 ANA GARCÍA 8/112 ANA GARCÍA 9/112 ANA GARCÍA 10/112 ANA GARCÍA 11/112 ANA GARCÍA 12/112 ANA GARCÍA 13/112 ANA GARCÍA 14/112 ANA GARCÍA 15/112 ANA GARCÍA 16/112 ANA GARCÍA 17/112 ANA GARCÍA 18/112 ANA GARCÍA 19/112 ANA GARCÍA 20/112 ANA GARCÍA 21/112 ANA GARCÍA 22/112 ANA GARCÍA 23/112 ANA GARCÍA 24/112 ANA GARCÍA 25/112 ANA GARCÍA 26/112 ANA GARCÍA 27/112 ANA GARCÍA 28/112 ANA GARCÍA 29/112 ANA GARCÍA 30/112 ANA GARCÍA 31/112 ANA GARCÍA 32/112 ANA GARCÍA 33/112 ANA GARCÍA 34/112 ANA GARCÍA 35/112 ANA GARCÍA 36/112 ANA GARCÍA 37/112 ANA GARCÍA 38/112 ANA GARCÍA 39/112 ANA GARCÍA 40/112 ANA GARCÍA 41/112 ANA GARCÍA 42/112 ANA GARCÍA 43/112 ANA GARCÍA 44/112 ANA GARCÍA 45/112 ANA GARCÍA 46/112 ANA GARCÍA 47/112 ANA GARCÍA 48/112 ANA GARCÍA 49/112 ANA GARCÍA 50/112 ANA GARCÍA 51/112 ANA GARCÍA 52/112 ANA GARCÍA 53/112 ANA GARCÍA 54/112 ANA GARCÍA 55/112 ANA GARCÍA 56/112 ANA GARCÍA 57/112 ANA GARCÍA 58/112 ANA GARCÍA 59/112 ANA GARCÍA 60/112 ANA GARCÍA 61/112 ANA GARCÍA 62/112 ANA GARCÍA 63/112 ANA GARCÍA 64/112 ANA GARCÍA 65/112 ANA GARCÍA 66/112 ANA GARCÍA 67/112 ANA GARCÍA 68/112 ANA GARCÍA 69/112 ANA GARCÍA 70/112 ANA GARCÍA 71/112 ANA GARCÍA 72/112 ANA GARCÍA 73/112 ANA GARCÍA 74/112 ANA GARCÍA 75/112 ANA GARCÍA 76/112 ANA GARCÍA 77/112 ANA GARCÍA 78/112 ANA GARCÍA 79/112 ANA GARCÍA 80/112 ANA GARCÍA 81/112 ANA GARCÍA 82/112 ANA GARCÍA 83/112 ANA GARCÍA 84/112 ANA GARCÍA 85/112 ANA GARCÍA 86/112 ANA GARCÍA 87/112 ANA GARCÍA 88/112 ANA GARCÍA 89/112 ANA GARCÍA 90/112 ANA GARCÍA 91/112 ANA GARCÍA 92/112 ANA GARCÍA 93/112 ANA GARCÍA 94/112 ANA GARCÍA 95/112 ANA GARCÍA 96/112 ANA GARCÍA 97/112 ANA GARCÍA 98/112 ANA GARCÍA 99/112 ANA GARCÍA 100/112 ANA GARCÍA 101/112 ANA GARCÍA 102/112 ANA GARCÍA 103/112 ANA GARCÍA 104/112 ANA GARCÍA 105/112 ANA GARCÍA 106/112 ANA GARCÍA 107/112 ANA GARCÍA 108/112 ANA GARCÍA 109/112 ANA GARCÍA 110/112 ANA GARCÍA 111/112 ANA GARCÍA 112/112 ANA GARCÍA

Daniel Pérez López (1977), abogado laboralista y hasta esta semana diputado por el BNG en el Parlamento de Galicia, es desde este sábado el nuevo alcalde de Carballo, la capital de Bergantiños y municipio que acaba de superar los 32.000 habitantes. Es el cuarto regidor en el actual período democrático, y el número 25 desde 1898. Obviamente sin sorpresas (aunque por tradición se votó en urna), salió elegido en el pleno con los 13 votos de su grupo, frente a los cinco del candidato popular (faltó un edil), Rubén Lorenzo, y los dos de la socialista, María Carmen Vila. Lo hizo ante más de doscientas personas, en una abarrotada sala de sesiones. Entre ellas, su mujer y sus dos hijos, sus padres, compañeros y diputados del BNG, amigos y muchos vecinos.

También ante su antecesor, Evencio Ferrero, sentado al lado del padre de Daniel, amigos desde la infancia. Es la primera vez, desde 1979, que Ferrero asiste en Carballo a un pleno entre el público. La anterior había sido en 1977. Una «sensación especial», por todo, y mostró su apoyo al equipo municipal y a su sucesor. Pese a que el día de Evencio fue el sábado anterior, cuando renunció a 22 años de alcalde y a 46 de vida política, ayer recibió también numerosas felicitaciones.

Pero el protagonista de la sesión, presidida por la alcaldesa en funciones, Belén Lendoiro, fue obviamente Daniel Pérez. Un poco menos su también compañero de grupo, Daniel Barreiro, que tomó posesión de su acta, coincidencia onomástica con la que bromeó el portavoz nacionalista, Xosé Regueira, en su breve discurso de apoyo, recordando el «bo lugar para vivir» que es Carballo, lema clásico de Ferrero, e indicándole a Pérez que él es necesario, pero el resto del grupo son contingentes (que diría Cuerda en Amance, que no es poco) y que tiene la confianza de todos.

Abrazo colectivo al corazón de Evencio Ferrero, un alcalde que «trascendeu as siglas» Marta López

Daniel Pérez tuvo a Evencio muy presente en su discurso, como orgulloso heredero de su legado, que se apresta a continuar. Ya desde el principio: «Con Evencio aprendín moitas cousas. A resistir, a caer, a levantarme e seguir adiante. A non renderme nunca. E tamén algo que me marcou fondamente: que na política os feitos deben acompañar sempre ás palabras para que estas teñan realmente valor. Que hai que mirar sempre aos ollos das persoas xa o traía sabido da casa. Pero observando a Evencio acubillei no meu ideario persoal unha máxima: para ser un bo político é imprescindible ser unha boa persoa. Unha persoa que se dedique á política poderá ter éxito, ascender e desempeñar postos de gran relevancia; pero, se non é unha boa persoa, para min, nunca será un bo político».

Remarcó que lo de ayer no es un cambio, «é un relevo para continuar o gran traballo desenvolvido nestes anos». Hecho por «un gran capitán», pero que fue coral, trabajo en equipo, de ahí su agradecimiento «a Evencio, como referente persoal e político, pola súa xenerosidade, dedicación absoluta e compromiso», pero también a los demás miembros nacionalistas.

De cara al futuro inmediato, la frase-ideario tantas veces citada: «Seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir será tamén a máxima prioridade para o meu goberno. Conto con vós. Coas persoas que nos destes a vosa confianza elixindo o BNG, mais tamén coas que non o fixestes. Porque este é proxecto común. De pobo. Integral, para as 18 parroquias e os máis de 300 lugares que conforman o concello. Camiñando cara o Carballo do futuro, ese Carballo 20-30 que aborda os desafíos de desenvolvemento sostible a través da Axenda Urbana, esa estratexia global que nos permitiu conseguir seis millóns e medio dos fondos europeos Edil para acometer proxectos tan importantes e necesarios». Y aludió a más acciones en infraestructuras, cultura, deporte, turismo, servicios... «Comprométome a impulsar unha acción de goberno que siga a desenvolver o proxecto transformador iniciado polo BNG con Evencio no 2003. Carballo é un concello cun inmenso potencial, e para seguir avanzando somos necesarios todos», también la oposición.

Para la anécdota queda un problema técnico con algunos micros que no querían funcionar. Para el deleite, dos magníficas interpretaciones (principio y cierre) al piano a cargo de Leon Heldt, alumno del conservatorio.