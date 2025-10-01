Evencio Ferrero dejará la alcaldía de Carballo en manos de Daniel Pérez tras 22 años en el cargo

S. G. RIAL / X. Ameixeiras CARBALLO / LA VOZ

Evencio Ferrero, al salir de la asamblea celebrada ayer ANA GARCÍA

Anunció su renuncia, que confirmará en un pleno este sábado, en una asamblea del BNG celebrada anoche

01 oct 2025 . Actualizado a las 09:10 h.

La asamblea de militantes del BNG de Carballo debatió anoche sobre el futuro candidato de la formación para las próximas elecciones, que están previstas para mayo del año 2027. El tema crucial de la junta

