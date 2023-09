La recuperación de cuatro «paseados» que remueve a Bértoa

ANA GARCIA

«Aí botaban flores por Difuntos. Dicían que eran para os da guerra». Lucinda, que vive junto al cementerio de Bértoa, en Carballo, se asomó este martes al camposanto para comprobar que los huesos de sus abuelos seguían en la tierra. No entendía como, «despois de tantos anos», había familias que querían recuperan a sus antepasados. Pero no se movió de detrás de las vallas hasta que no tuvo la certeza de que la tumba familiar iba a permanecer intacta. Como ella, durante toda la mañana hubo un goteo de vecinos con similares intenciones.

En torno a las 9 de la mañana de ayer comenzaron las labores de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica para hallar los restos de Juan Boedo Pardo, de 28 años; Andrés Pinilla Fraga, de 52, su hijo Pedro Pinilla Calvete, de 21, y Francisco Miguel Fernández Díaz, de 38. Los cuatro vivían o eran de A Coruña, y aparecieron muertos en una cuneta de Queo de Arriba, en Bértoa, el 29 de septiembre de 1936. El cura Narciso Coello, con la necesaria ayuda de vecinos, decidió enterrarlos en el cementerio.

El lugar en el que se produjo aquella inhumación no está muy claro. El relato oral de una mujer, que era una niña de 7 años cuando ocurrió todo, y otra documentación ha sido fundamental para localizar el lugar aproximado, de unos 18 metros cuadrados. Tanta extensión alarmó un poco a los vecinos, muchos de los cuales habían firmado para que se denegara el permiso.

Durante toda la mañana los promotores de la inhumación trabajaron con una pala excavadora que enseguida hizo un hueco considerable, de metro y medio de profundidad, y de allí salieron todo tipo de cosas: huesos sueltos, restos de cruces, lápidas e incluso un tosco bote de cristal que un día debió contener flores.

De vez en cuando, la excavación se paraba, precisamente cuando salía a la luz algún objeto entre un revoltillo de tierra oscura y piedras. El coordinador de los trabajos explicó que la zona ya había sido removida en varias ocasiones. Parece lógico porque los nichos que la rodean son de 1948. Por la tarde ya empezaron a trabajar con paleta y pincel y ya había un montón de huesos, cuya identidad estaba sin determinar. «No sabemos si son los nuestros», dijeron.

Lo que esperan encontrar son cuatro cuerpos juntos, probablemente con restos de madera de sus cajas y con orificios de bala, explicaron el coordinador y la presidenta de la asociación. Así tranquilizaron a los vecinos que temían que confundieran los represaliados con sus parientes y que reclamaban ciertas garantías en el proceso.

García Rodeja explicó que habían contactado con las familias de los cuatro paseados, la última de ellas apenas unos días antes. El sobrino de Juan Boedo fue el único pariente que estuvo presente por la mañana, junto a su esposa. Ambos agradecieron la atención prestada por la Asociación de la Memoria Histórica, que fue la que se puso en contacto con ellos.

Quedó claro que el párroco no estaba demasiado conforme con que le levantaran el cementerio, según les dijo a los feligreses en un misa reciente, pero el permiso llegó del Arzobispado. De hecho, el cura se pasó por la tarde y no se le vio muy contento, según explicaron varios vecinos. También acudió el alcalde de Carballo.