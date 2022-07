Toni Longueira

Una menor de 14 años de edad puso en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil un supuesto abuso sexual sufrido sobre las ocho de la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la biblioteca O Rego da Balsa de Carballo.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Según comentó la chica entre sollozos y visiblemente nerviosa a los agentes, un joven conocido intentó abusar de ella cuando se encontraba con un grupo de amigos haciendo botellón en las proximidades de la biblioteca: «¡Me metió mano, me metió mano y me dijo que me iba a violar. Por favor que no venga, que no venga!», relataba la menor entre gritos, lágrimas y fuera de sí mientras otra joven, amiga de la denunciante, trataba de consolarla. Los agentes y el personal del 061 desplazados al lugar la tranquilizaron y avisaron por teléfono a la madre de la joven.

Al cierre de esta edición la Guardia Civil y la Policía Local trataban de dar con el paradero de un joven al que la menor vincula con una agresión sexual. Los agentes ya lo tenían plenamente identificado gracias a la información y la descripción facilitadas por la víctima y su acompañante.