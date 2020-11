Bailando y de juerga sin mascarillas en un bar de Carballo

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 09/11/2020 13:44 h

De baile, cantando a todo pulmón, sin mascarilla puesta y sin respetar las mínimas distancias de seguridad. Un vídeo publicado en las redes sociales ha generado una gran controversia y malestar en la capital de Bergantiños y en el conjunto de la comarca, sobre todo entre muchos hosteleros que se sienten discriminados. «Eu teño que pechar pero neste bar permítese de todo sen que ninguén diga nada», apuntó una hostelera de Carballo.

La grabación se realizó, supuestamente, sobre las ocho menos cuarto de la tarde de este domingo. En las imágenes se ve a gente en la terraza del Oito Bar quebrantando, supuestamente, las distancias y los protocolos fijados por las autoridades sanitarias. Pero lo peor se produce dentro del establecimiento, situado en la céntrica rúa Coruña de Carballo. Dos parejas bailan tranquilamente sin ningún tipo de separación. Como si la cosa no fuera con ellos. En otro vídeo se observa a un grupo de jóvenes cantando a todo trapo La camisa negra de Juanes, sin ningún tipo de protección y sin respetar las distancias mínimas de seguridad.

Manuel Canedo, gerente del Oito Bar de Carballo dio este lunes su versión de lo ocurrido en la tarde de este domingo: «Eu estaba no local e cando vin a estas dúas parellas bailar fun a xunto delas e pedinlles que parasen, que se sentasen e que respectaran as medidas sanitarias. A unha delas non lle sentou ben o que lles dixen e marcharon». En todo caso, Manuel Canedo considera que este vídeo fue algo «organizado e premeditado, para facer dano». Y argumentó: «Aquí coñecémonos todos. Sei quen fixo o vídeo porque incluso falei con el instantes despois de gravalo. Fíxeno con máscara na cara e el sen ela. Foi a facer dano. Non teño a facultade de estar todo o tempo, supervisando todo, pero se vexo algo, rapidamente actúo. O que si podo asegurar é que tan pronto vimos o dos bailes obrigámolos a sentarse».