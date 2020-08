Rober Bodegas: «Me habría confinado en Baldaio con ADSL»

0

La Voz de Galicia Caterina Devesa

Carballo / La Voz 08/08/2020 23:01 h

El coronavirus lo obligó a bajarse de los escenarios, pero ya ha vuelto al lío, aunque debido a las medidas establecidas para frenar la pandemia, no tiene previsto hacer más shows durante este año. «No ver a la gente reírse por la mascarilla es raro», confiesa Rober Bodegas (Carballo, 1982). Eso sí, seguirá haciendo lo que mejor se le da: chistes. Para ello, el carballés continuará con los vídeos junto a su compañero, Alberto Casado, de Pantomima Full, y con intervenciones en programas de televisión y de la radio. Entre proyecto y proyecto, Bodegas regresa a su Carballo natal para desconectar, disfrutar de los suyos y, como buen gallego, darse una enchenta a base del mejor producto local.

-¿Baldaio es su base de vacaciones desde siempre?

-Sí, me mola mucho estar en la finca leyendo, escuchando música, o en la playa descansando. No vengo tampoco con una ansia loca de hacer 500 planes.

-¿Qué recuerda de sus veranos de niño en Carballo?

-Como mis padres son los dos autónomos, nunca he tenido vacaciones familiares de hacer las maletas y pirarnos por ahí, entonces básicamente los veranos eran el finde venir a Baldaio y por semana, si podía llevarme alguien, iba un rato a la playa.

-¿Es de los que aprovechó al máximo el tiempo durante el confinamiento?

-Trabajé en lo que podía trabajar, porque claro, la mayor parte del trabajo se cayó, pero hicimos vídeos con Pantomima Full, estuve yendo a programas de La Resistencia, y poco más.

-Si hubiera podido elegir dónde pasarlo, ¿qué sitio escogería?

-Pues, si llegase el ADSL, en la casa en la que estoy en Baldaio. Me habría confinado aquí, pero sin Internet es más complicado, aunque solo sea para teletrabajar.

-Los vídeos que hizo confinado se hicieron virales, ¿lo esperaba?

-No esperábamos que fuera a dar tanto de sí el tema. Pensábamos hacer tres vídeos y, al final, creo que fueron nueve. Sabíamos que iban a tener tirón, porque de entrada son vídeos cortos que no te requieren mucho tiempo, pero con el confinamiento la gente estaba más ociosa. Según evolucionaba la pandemia, iban surgiendo nuevas modas o nuevas teorías. Actitudes bastantes parodiables.

-¿Profesionalmente el coronavirus le ha afectado más o menos de lo que esperaba?

-Hombre, ha afectado mucho más. Tiendo a ser positivo ante los marrones y no sé, al principio cancelamos un mes la gira, luego dos meses y sobre la marcha ves que cada vez es más complicado. Al principio no pensaba que íbamos a estar tres meses confinados y que no íbamos a volver a los teatros hasta el 2021, como parece que va a ser.

-¿Cómo ha sido su primera actuación poscovid?

-Hice solo una actuación, que fue en Vigo. Un poco por obligarme a repasar el show y porque lo organizaban unos amigos, pero el formato que ofrece la situación no es agradable ni atractivo. No pienso hacer más de momento, estuvo bien, pero ahora, que además la mascarilla ya es obligatoria en cualquier situación, no ver a la gente reírse, tenerla tan separada... Es raro. Tampoco sale muy rentable porque con el aforo reducido, los gastos son los mismos.

-¿Entonces no le veremos pronto encima de un escenario?

-Teníamos el Encontro Mundial de Humorismo en A Coruña en septiembre, pero yo creo que no se va a hacer. Si no no está todavía oficialmente cancelado, creo que se cancelará próximamente.

-Fuera de los teatros, ¿qué proyectos tiene entre manos?

-Copresentaré con mi compañero de Pantomima, Alberto Casado, Yu, el programa de radio de Ana Morgade, que al ser diario ya te consume mucho tiempo. Luego, retomar la gira de Pantomima cuando se pueda, y la mía. Seguiré también con colaboraciones en La Resistencia y en nuestro canal, así que, ocupado estoy.

-Una pandemia mundial, la fuga del rey emérito, ¿suficiente contenido para hacer bromas todo lo que queda de año?

-Esta siendo un año muy loco, da contenido. Lo del Dépor es una buena movida también. Nadie se imaginaba que esto podía pasar, y mira que hay pelis apocalípticas y ninguna, por lo menos que yo conozca, se aproxima a esta situación de cómo iba a ser una pandemia mundial. Que la gente iba a acabar con la levadura, iba a hacer Tik toks.... Es algo curioso, pero como broma ya se empieza a hacer larga.

-¿Pero usted usa «Tik tok»?

-Yo no lo uso. Sé cómo va y eso, porque al final por el trabajo si vas a escribir un chiste sobre eso tienes que saber cómo funciona, pero de momento no me he animado a ser usuario activo.

-Lleva años afincado en Madrid, ¿alguna similitud con Carballo?

-Pues en cuanto a que esta configurado en calles, manzanas y edificios. Ja, ja, ja, pero bastante distinto. No caigo en ninguna similitud, bueno, que Madrid está petado de bares de gallegos. Ese puede ser el mayor vínculo.

-¿Si le entra morriña va al bar?

-Prefiero venir aquí, pero sí que hay un par de restaurantes gallegos de Madrid que me gustan mucho. Luego, para tomar una caña en el barrio, me da igual el bar.

Más de cerca

¿Un lugar que recomiende visitar de Galicia? Intento ser buen embajador, y si algún amigo me dice que viene para aquí, le paso una lista de mil sitios. A mí me gustan mucho Baldaio y Razo, me suelo quedar entre la zona de Malpica y Caión Más lejos, me gusta la Illa de Arousa, Bueu y Cangas.

¿Lo primero que hace al llegar de Madrid? Si es como este jueves, que llegué a las dos, pues comer. Si llego más tarde, saludar a la familia y avisar a los amigos.

¿A qué le huele el verano en Carballo? No sé bien que responder, pero si me oliese a algo, me olería al rocío que hay por las mañanas. A esa humedad del orballo tan típico de Galicia, y que no hay en otras partes.

¿Caña o copa de vino? En verano soy más de caña, pero me gusta mucho comer con vino.

¿Su tapa favorita? Aquí me valen cualquiera de los pinchos que pasan con la bandeja por el bar. Luego, sí que es cierto, que donde más noto el cambio con Madrid es en la tortilla. La peor de aquí entra en el top 10 de las mejores de allí. Más allá de la maña de hacerla, es por el producto. Es algo que no hemos exportado y que algún emprendedor debería.

¿Con o sin cebolla? Mejor sin, pero me gusta igual. Lo que no me gusta es que lleve chorizo ni pimiento.

¿Poco hecha o cuajada? La de tipo Betanzos me gusta mucho, pero más cuajada; como la de mi madre; también. Si hay buena materia, todas están ricas.