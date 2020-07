El jefe de la Policía Local de Carballo se querella contra el portavoz de TeGa

0

Carballo / La Voz 04/07/2020 14:48 h

El jefe de la Policía Local de Carballo, Roberto Mosquera, interpone una querella contra el portavoz de Terra Galega, Andrés Eirís, por «calumnias e injurias».

Según el oficial, el edil envió recientemente a varios medios de comunicación un escrito en el que criticaba el expediente abierto a dos agentes y, según deslizó, todo apunta a que detrás de esta decisión municipal estaría que los uniformados habían desarrollado un programa de gestión policial (XesPol), que podría ser incompatible con sus atribuciones como funcionarios del Concello de Carballo, y con el programa informático con el que trabajan los policías carballeses: Appolo. De hecho, según Roberto Mosquera, el concejal se llegó a cuestionar por qué el jefe de la Policía Local no ha salido en defensa de los dos agentes ahora expedientados.

El responsable de jefatura ha decidido emprender la vía judicial y para ello ha contratado los servicios de un despacho de abogados. Para empezar, Roberto Mosquera solicita una «firme rectificación» del portavoz de Terra Galega, «quien faltando a la verdad ha realizado, cuando menos, insinuaciones insidiosas y falsas que ponen en entredicho el honor» del jefe de Policía, según añadieron del bufete Vargas & De la Cal.

Por su parte, Roberto Mosquera negó de forma categórica «la maliciosa y malintencionada imputación realizada al respecto de los vínculos con la implantación del Appolo [programa con el que trabaja el Concello de Carballo] y que, en consecuencia, ya ha contactado con este despacho de abogados y está valorando el cauce a seguir, incluso, la probable e inmediata interposición de una querella criminal».

Hechos inadmisibles

El jefe de la Policía Local dejó claro que «no es admisible ningún tipo de imputación o insinuación maliciosa y fraudulenta, dejando entrever que no se está actuando en el marco del estado de derecho y según la legislación vigente». Y añadió: «Como jefe de la Policía Local mi reputación es intachable y no voy a permitir ni tolerar ninguna sospecha o conjetura sin base alguna».

El procedimiento judicial empezaría por presentar una demanda de conciliación judicial para que, en caso de que lo considerara oportuno, Andrés Eirís, rectificara, fijándose de forma paralela una indemnización por estos comentarios.

Al no haber una imputación directa de un delito, pero sí una insinuación, según el bufete que lo representa, el jefe de la Policía presentaría una demanda civil reclamando una indemnización por supuestos daños y una presunta vulneración del honor, o bien, la interposición de una querella criminal por calumnias.

También dio su opinión sobre este tema Alfonso Espiñeira, presidente del sector de la administración local del sindicato CSIF: «Ante a gravidade das declaracións do portavoz de TeGa, o señor Andrés Eirís, onde deixa caer a través de preguntas retóricas e difamatorias unha serie de acusacións cara o xefe da Policía e responsable da sección de CSIF dende hai máis de 20 anos, recomendamos ó traballador a denunciar estes feitos no xulgado, para o cal, xunto cas probas que temos, poñemos a asesoría a súa disposición polo danos irreparables» que, a su juicio, reflejarían estos escritos. Y añadió: «Dende o CSIF queremos transmitir a absoluta confianza sobre todos os empregados públicos do Concello de Carballo ante as xa repetidas insidias verquidas por un representante do pobo de Carballo contra persoas cuxo principal labor é defender a legalidade e os intereses dos veciños».

Respuesta del edil

Por su parte, Andrés Eirís, negó la versión que le atribuye el jefe de la Policía Local: «Nin eu a nivel persoal nin Terra Galega como partido político, enviou ningún tipo de comunicado a ningún medio de comunicación. Que analice quen o enviou porque nin eu nin ninguén do partido o fixo».