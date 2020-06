Una comarca con multitud de caminos plenos de naturaleza

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia patricia blanco

Carballo / la Voz 22/06/2020 20:46 h

Parece que el turismo que viene requerirá de tres «S» que la Costa da Morte posee sin lugar a duda alguna: es seguro (tiene hospital, sí, muchos viajeros lo preguntan ahora en sus llamadas), es sostenible y es saludable. El aire puro, atlántico, y los espacios abiertos son la base de diversos caminos que dibujan hermosos trazados en esta comarca, facilitando la conexión con la naturaleza en entornos que, por suerte, distan mucho de considerarse hoy masificados. Rutas que, desde luego, se antojan apetecibles.

El Camiño va más allá de Compostela. Más que un final, es ese un inicio para descubrir lo que viene después: cuatro etapas y más de un centenar de kilómetros que permiten a los peregrinos encontrarse con el mar y zambullir la mirada en el azul horizonte. Muchos han admitido emocionarse con esta vista. El Camiño a Fisterra y Muxía da lugar a las mejores valoraciones paisajísticas y, además de estar cargado de mística, también está pleno de servicios para el caminante: albergues, hostelería, espacios para relajarse, para quedarse, para admirar...

El mar y sus faros, alguno tan emblemático como el Vilán de Camariñas, primero con luz eléctrica de toda España y necesaria respuesta a la tragedia del Serpent, son precisamente los puntales del llamado Camiño dos Faros, una ruta que ha sabido encandilar a una marea de trasnos que, desde todas las latitudes, llegan ahora para recorrer senderos únicos al borde del océano, accesibles casi todos ellos únicamente a pie. Son 200 kilómetros repartidos en varias etapas: desde Malpica hasta Fisterra.

Representativa comienza a ser también la Vía Mariana Luso Galaica, que parte de Braga y acaba en Muxía, sosteniéndose en la espiritualidad de santuarios marianos. La dotación de servicios va cada vez a más.

De los Penedos a los petroglifos, de los dólmenes a la etnografía

Senderos litorales, alguno con reconocimiento azul, rutas interiores, itinerarios diseñados por los concellos en torno a algunos de sus puntos más salientables, paseos marítimos... No hay más que calzarse bien y echarse a caminar para descubrir algún rincón mágico de la Costa da Morte. La comarca está asimismo llena de atalayas a las que subirse para dejar caer la vista. Los Penedos de Pasarela y Traba, a caballo entre los municipios de Vimianzo y Laxe, ofrecen una de las mejores experiencias, porque es difícil hallar en ningún otro lado un museo al aire libre, pétreo, de este calibre. Existe un proyecto de señalización física, pero al menos de momento puede hacerse el recorrido digitalmente. En Vimianzo el Concello ha hecho de las rutas, precisamente al hilo del covid, su baluarte para este próximo verano: las habrá por las parroquias, por los dólmenes, en torno a los petroglifos de Boallo y Berdoias... No es el único caso de la Costa da Morte: cualquier municipio que visite se le prestará para encontrar algún itinerario al que entregarse. Sin preocuparse de las distancias.

El mar | Un mundo de posibilidades para disfrutar del Atlántico

La Costa da Morte encara la fase decisiva del proyecto para convertirse en Reserva Mundial del Surf

No resulta difícil imaginar cuáles deben ser las condiciones de las playas de Caión, Baldaio, Razo, Malpica, Seaia, A Barra, A Tremosa, Soesto, Traba, Nemiña, O Rostro y Mar de Fóra, repartidas entre los concellos de A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Laxe, Muxía y Fisterra, para que todas ellas formen parte del proyecto que pretende convertir a la Costa da Morte en Reserva Mundial de Sur, una iniciativa que impulsa la Deputación de A Coruña. Después de la de Ericeira (Portugal), esta sería la segunda otorgada por la entidad Save the Waves, lo que da buena cuenta de la importancia de lo que se pretende. No obstante, más allá del disfrute profesional de las olas, también hay en la comarca un buen número de escuelas para quien quiera iniciarse.

Hay que sumarle, por supuesto, una ingente cantidad de proyectos empresariales que permiten disfrutar de experiencias de buceo o de kayak, por poner dos casos. También abundan, sobre todo en Fisterra, servicios de barco para acercarse, por ejemplo, a las puestas de sol.

La historia | Vuelta de tuerca al ingente patrimonio, más atractivo

De Dombate, con un programa bien extenso de cara el estío, a la artesanía en vivo en el castillo de Vimianzo

Los concellos de la Costa da Morte se están esforzando por poder ponerle la etiqueta de «seguros» a sus principales atractivos. Es el caso del castillo de Vimianzo, propiedad de la Deputación, que ha diseñado hasta un itinerario marcado para evitar flujos en ambos sentidos. Allí, como cada verano, y también con las necesarias precauciones, podrá verse de martes a domingo artesanía en vivo. A mayores, la fortaleza se verá dinamizada con visitas guiadas y teatralizadas, los domingos, a cargo de Os Quinquilláns.

También propiedad provincial es el dolmen de Dombate y, conjuntamente con dicho organismo, diseña el Concello una extensa programación cultural y deportiva en torno al monumento: habrá en próximos meses desde las asentadas visitas guiadas hasta recorridos nocturnos, pasando por conciertos de música clásica, talleres o jornadas de arqueociclismo.

Caso de trabajo por la seguridad es también el de Malpica, donde el consistorio ha instalado en las playas dispensadores de gel hidroalcohólico.