El Concello de Carballo distribuirá a todos los mayores de edad bonos de 50 euros para consumir en el municipio

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 02/06/2020 12:51 h

El Concello de Carballo distribuirá a todas las personas mayores de edad bonos por valor de 50 euros para consumir en Carballo. Autónomos y pymes de diferentes sectores podrán sumarse a esta campaña municipal, que pretende contribuir a la reactivación económica ante la crisis provocada por el coronavirus.

Según especifica el consistorio, si se tiene más de 18 años y se está empandronado en el municipio, entonces se podrá accedr a los bonos que emitirá el Concello, y que se podrán gastar en los negocios que se adhieran a la campaña. Esta iniciativa da Concellaría de Promoción Económica pretende contribuír dunha maneira inmediata, eficaz e universal a paliar as consecuencias da crise económica derivada da COVID-19. Inmediata, porque a emisión de bonos realizarase nas vindeiras semanas. Eficaz, porque outorgará liquidez ás empresas para poder manter a actividade e o emprego, ademais de amortecer a redución drástica de ingresos. E universal, porque beneficiará a toda a cidadanía e aos diferentes sectores produtivos. Como se poderá participar? É moi doado. As persoas físicas ou xurídicas co seu domicilio fiscal en Carballo e que visen afectada a súa actividade durante o estado de alarma poderán adherirse presentando a solicitude correspondente no prazo que se indique no seu momento. Pola súa banda, todos os carballeses e carballesas maiores de idade poderán acceder a bonos de 50€ pagando só 20€, xa que o Concello de Carballo subvencionará os 30 restantes. As persoas desempregadas e estudantes terán dereito a un bono gratuíto", detallan desde el Concello.

"Dende a Concellaría de Promoción Económica apostamos por unha nova iniciativa de reactivación económica que implica a toda a cidadanía, protexe o interese xeral e impulsa a actividade de autónomos/as e pemes, incentivando o consumo nos sectores máis castigados pola crise derivada da COVID-19 e incrementando a capacidade de gasto da sociedade carballesa neses sectores", añaden.