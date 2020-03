El PP de Lugo apuesta por la experiencia en el servicio público entre pesos pesados

0

De la lista de 14 nombres que presenta el PP por la provincia de Lugo para las elecciones gallegas del 5 de abril destacan en los primeros puestos dos novedades, con perfiles políticos y trayectorias diferentes, y una incorporación mirando hacia el futuro de la Diputación.

La principal sorpresa es la presencia en el número 3 de Cristina Sanz Arias (Lugo, 1970), desde hace año y medio subdirectora de Investimento del Igape, organismo en el que lleva 18 años trabajando, que sumados a otros ocho en la CEL completan un currículo de una persona que conoce el panorama empresarial y económico de la provincia.

Fue precisamente su trabajo a pie de campo en los concellos de la provincia y con la creación de iniciativas empresariales como Elena Candia se fijó en ella para incluirla en la lista. «Le estoy agradecida que pensase en mí, creo que valoraron mi experiencia y que puedo aportar mis conocimientos porque desde la CEL y en el Igape mantuve contactos con asociaciones de empresarios, con sindicatos y conozco el funcionamiento de la administración». Cristina Sanz se define como una apasionada de su trabajo: «Me encanta el servicio público y disfruto cuando veo salir adelante proyectos de empresas que pasan por el Igape, cómo llegan personas con mucha ilusión y que tras enormes dificultades acaban sacando proyectos que casi son como mis hijos».

Sanz Arias reconoce que nunca pensó en dedicarse a la política pero a la vez tiene claros cuáles son sus referentes: «Rajoy, por su honestidad, su eficacia y porque ves que es una persona en la que confiar. Y Feijoo, que además de honestidad y eficacia, valoro su capacidad de liderar, su rigor y su profesionalidad».

Los piropos de Cristina Sanz a Rajoy y Feijoo serían rubricados con los ojos cerrados por el número 6 de la lista, Ramón Carballo (Pedrafita, 1959), otro ejemplo de dedicación al servicio público con diferentes puestos tanto como funcionario en la Administración como en cargos políticos. Fue Feijoo quien convenció a Carballo para que participase de su proyecto y lo incluyó en una lista en la que había muchos novios y novias y pocos puestos. Incluso va mejor situado que hace cuatro años el entonces portavoz municipal, Jaime Castiñeira (fue de 8). «Estoulle moi agradecido a Feijoo que contase comigo, para min sería unha honra e un orgullo poder representar e defender os intereses de Lugo no Parlamento».

Carballo podría regresar al Pazo do Hórreo. Le tocó vivir el final de la época de Fraga y además en primera línea, como presidente de la Comisión de Pesca y en plena crisis del Prestige. «Todavía queda algún da miña época no Parlamento», señala el actual portavoz municipal del PP y jefe territorial de Presidencia de la Xunta. Cuándo se le pregunta qué pasará con el grupo municipal si sale elegido diputado Carballo indica que podrá dedicarle más tiempo a la política del Concello: «A xefatura territorial quítame dedicación municipal, pero agora fora dos días de sesión do Parlamento terei máis presenza co grupo do Concello».

La Diputación del 2023

Otra cuestión y otro debate será dentro de tres años, cuando el PP de nuevo tenga que decidir quién se enfrentará a la candidatura para alcanzar la alcaldía de Lugo. En este sentido, la lista popular para el 5 de abril en cierta medida está mirando a mayo y junio del 2023 y, en concreto, a arrebatarle al PSOE la Diputación. El número 12 de la candidatura que abre Candia es José Luis Regueiro Fernández (A Fonsagrada, 1987), portavoz del PP en A Fonsagrada, la lista más votada en las pasadas elecciones locales, y cuyo partido judicial es clave para el gobierno provincial

El PP introduce la figura de este joven empresario con vistas a ese 2023, donde de nuevo el partido de la Diputación se jugará con el diputado de A Fonsagrada. Si se cumplen los vaticinios que indicó Feijoo, si consiguen la mayoría absoluta, varios nombres de la lista popular de Lugo ocuparán cargos de responsabilidad y dejarán sus puestos en el Parlamento. Si el PP repite los 8 parlamentarios del 2016, objetivo que tiene al alcance si se analiza la encuesta de Sondaxe, tendrían que renunciar a su acta de diputado cuatro personas de una lista en la que van nombres como Candia, Francisco Conde, José Manuel Balseiro, Susana López Abella o Raquel Arias. Las posibilidades de que Regueiro sea diputado en algún momento de los cuatro años de legislatura son altas y su visibilidad aumentará de cara a los comicios locales del 2023. En el PSOE ya toman nota.