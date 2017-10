Galicia sufre ya cortes diarios de agua en núcleos rurales debido a la sequía

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia S. Acosta

Redacción / LA Voz 05/10/2017 05:00 h

La sequía que sufre Galicia desde el 12 de enero está provocando que las comunidades de agua vecinales sean las principales damnificadas. Una de las zonas críticas en las que la Xunta ha activado la alerta por sequía es la Costa da Morte. Precisamente, en esta comarca ya hay ayuntamientos que tienen que abastecer con camiones cisterna a zonas del rural.

Es el caso de Carballo, donde el consistorio se encarga del llenado de hasta 13 depósitos colectivos, uno de ellos con 170 usuarios: «Os depósitos non son municipais, son de agrupacións veciñais. O problema non o temos na auga que está a nivel se superficie, senón nos mananciais e acuíferos que están soterrados. Tamén o ríos levan moi pouca auga. En quince anos que levo como responsable do servizo de auga non recordo unha seca igual. Nunca vin nada semellante, nin sequera no 2007 e o 2008 que tamén houbo seca, pero non foi así», explica Lois Lamas, edil de Carballo.

Otro de los municipios que se encuentra en esta misma situación es Muxía. El Ayuntamiento tiene que enviar camiones cisterna para equilibrar los depósitos de las comunidades vecinales: «O problema témolo en varias aldeas. Muxía ten 14 parroquias e 121 kilómetros cadrados e o que facemos que subministrar auga para equilibrar os depósitos. O problema é que ao estar baleiros, tardan moito máis en encher. Onde non temos problemas e no pobo, que aguanta», explicó el alcalde, Félix Porto. En Cabana de Bergantiños también se están registrando cortes de agua en algunas zonas debido al bajo nivel del río Anllóns y de los manantiales, aunque todavía no ha sido necesario trasladar agua.

También el Concello de A Baña ha tenido que llevar agua a varios núcleos, al igual que en Santa Comba, mientras que en Santiago les consta que algunos pozos privados se han secado, aunque el suministro de la ciudad compostelana no corre ningún riesgo.

En Guitiriz hay casas en las parroquias de Pedrafita y Os Vilares donde han tenido que llevarles agua con vehículos municipales, al igual que en Vilalba, donde hay una docena de casas de varias parroquias que reciben agua aportada por el Concello. En el municipio de Pol, el ayuntamiento transporta al núcleo Valonga más de 40.000 litros al día, aunque también hay otras parroquias con problemas.

En la provincia de Pontevedra, la zona costera de Oia es la más afectada por los cortes de agua, aunque en Vilaboa también se registran importantes restricciones en las viviendas gestionadas por aguas vecinales situadas en núcleos rurales. En el municipio de Vigo, por ejemplo, en zonas como Meixoeiro o Mourelle, también se están registrando también cortes, según informa Rafael Carrera, presidente de la asociación de traídas de aguas Coxapo, que aglutina a casi 77.000 socios de Pontevedra, A Coruña y Ourense. Esta entidad reclama ayudas para realizar obras en estos núcleos y pide a los organismos que gestionan las cuencas que agilicen los trámites para dar permisos de perforación de pozos.