Más operativos contra el furtivismo: 100 kilos de nécora, centolla y lubrigante decomisados en Camariñas

La Voz de Galicia

carballo / la voz 30/05/2020 12:24 h

Agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, ente dependiente de la Consellería do Mar, requisaron esta semana, en un operativo desarrollado en varios puntos del entorno de Camariñas, más de 100 kilos de centolla, lubrigante y nécora, que fueron extraídos de forma irregular. En los controles realizados en los pantalanes de Santa Mariña, Arou, Camelle y Camariñas los integrantes del ente autonómico localizaron 78 kilos de centolla, 22 de nécora y unos 10 de lubrigante, que estaban fondeados en cinco salabardos sin identificar, por lo que tampoco identificaron a ninguna persona como responsable de estas capturas.

En el caso de la nécora y del lubrigante, se trata de especies que en estos momentos se encuentran en veda, mientras que los ejemplares de centolla, así como los de lubrigante, eran todos hembras y estaban ovadas, lo que supone un incumplimiento de la Lei de Pesca de Galicia, que establece que la captura de especies ovadas o de talla o peso inferior al establecido no está permitida.

Los ejemplares decomisados en estos operativos estaban vivos, por lo que los agentes procedieron a devolverlos a su hábitat natural mediante una suelta en mar abierto. Ante casos como este, la Consellería do Mar recuerda que el consumo de productos do mar extraídos y comercializados de forma irregular puede suponer un riesgo para la salud al no haber pasado ningún tipo de control que lo avale. Por eso pide a los consumidores que no compren productos fuera de los canales legales de comercialización.