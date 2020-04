Éxito rotundo de la primera Mostra do Encaixe virtual

0

La Voz de Galicia Melissa Rodríguez

Carballo / La Voz 13/04/2020 14:27 h

La trigésima edición de la Mostra do Encaixe de Camariñas prevista para esta Semana Santa dio un giro de 180 grados respecto a la planificación realizada durante los meses anteriores. Con motivo de la crisis sanitaria desatada a raíz del COVID-19, pasó a ser virtual por primera vez en su historia, y resulta que fue todo un éxito. Cerca de 240.000 usuarios siguieron los hasta 175 vídeos que se subieron a los perfiles de esta cita milenaria tanto en Facebook como en Youtube desde el miércoles hasta el domingo. Todos los protagonistas habituales de la Mostra tuvieron cabida en esta nueva forma de celebrar el evento anual más importante de esta localidad: desde los grandes diseñadores, hasta los concursantes del certamen de jóvenes diseñadores, pasando por voluntarios, artistas, palilleiras y la demás familia de la Mostra. Ni las reconocidas orquestas como son la Panorama y la París de Noia, que tenían previsto actuar en Camariñas, faltaron en la celebración virtual.

Distintas personalidades protagonizaron la jornada de clausura. La directora de la Mostra, Dolores Lema, destacó en su discurso que «ser de Camariñas e que non se celebre a Mostra en Semana Santa parece un mal soño». Un camariñán ilustre como es el periodista Xosé Luis Blanco Campaña comentó: «Xa estamos a esperar a marabillosa Mostra do ano que vén». Por su parte, la concejala de Encaixe, Encarna Liñeiro manifestó su deseo de que «este sexa o primeiro paso para, no 2021, facer a mellor edición da Mostra que se recorda», y agradeció «a todas as persoas que senten a Mostra como algo propio e que tamén participaron nesta iniciativa».