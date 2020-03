Faleceu a artífice da renovación pedagóxica en Camariñas

Obituario | Auri Guerrero dedicou 34 anos da súa vía ao ensino no colexio e no instituto da Ponte do Porto

Carballo / la voz 21/03/2020

A Ponte do Porto e Camariñas acaban de perder unha mestra exemplar. Auri Guerrero Pérez, que no vindeiro día de san Xoán cumpriría 69 anos, finou o venres pola noite. Atrás deixa un impagable labor de renovación pedagóxica no municipio camariñán

Natural de Betanzos e filla dunha profesional do ensino moi apreciada no seu ámbito, chegou á Costa da Morte no curso 1969-70. O seu primeiro destino foi Santa Mariña do cabo Tosto, parroquia de Xaviña.

Era unha persoa con moitas inquedanzas, viaxeira incansable que sempre buscaba ver e aprender algo novo. Logo foi destinada a El Campillo, en Huelva, onde se achegou ao mundo mineiro de Río Tinto. No ano 1978 volveu para Camariñas, para o colexio da Ponte do Porto, onde formou parte dun grupo de profesionais do ensino que lle deron unha volta á concepción da formación no rural. Con Xavier Sesma, Silvia Lijó e Emilio Roca, que logo sería o seu compañeiro inseparable para sempre, formarían un equipo que ela liderou como directora entre 1986 e 1992.

Nese tempo implantáronse novas formas de ensinar. «Ser mestra é moito máis ca instruír», era unha especie de lema de grupo de mestres vocacionais que sempre estaban á procura da pedagoxía de vangarda.

Neses tempos, no centro puxéronse en marcha programas deportivos (ela mesma fora xogadora de hóckey herba), psicomotrocidade relacional, actividades estacionais, como o entroido, o achegamento ao encaixe como posta en valor da artesanía local, e todo nun ambiente de continua renovación. Auri era «unha persoa sempre tolerante. Convencía, nunca impoñía», explica dende o País Vasco o seu compañeiro e amigo Xabier Sesma.

No ano 1998 liderou, tamén como directora, a posta en marcha do instituto de A Ponte do Porto, o Pedra da Aguia. «Era unha muller entregada á súa profesión», lembraba unha colaboradora súa, Silvia Lijó. Dedicoulle 34 anos da súa vía ó ensino en Camariñas. Especialista en educación infantil e galego, acabou os seus últimos anos impartindo esta materia, ao tempo que se implicaba en actividades culturais no pobo. No 2011 xubilouse. As viaxes e as andainas eran unha das súas afeccións, coas que fixo moitos amigos.

Concello de Camariñas fixo público un comunicado no que destaca a «entrega persoal desta muller cara a innovación pedagóxica e o impulso a cultura». E considéraa como unha persoa «agradable, dialogante e colaboradora coas institucións». Tamén o Seminario de Estudos Comarcais, a través do seu presidente, Xosé María Lema, expresou as súas condolencias pola perda de Guerrero, que era socia da entidade e destacou o seu labor no club de lectura Pedra da Aguia, xunto con Emilio Roca.

Moitos amigos seus lamentaron non ter a oportunidade de se despedir como merece deste muller calada e amable que deixa tanto pouso de bondade detrás de si.