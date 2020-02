Man e as súas extravagancias

0

La Voz de Galicia Vicente de Lema

28/02/2020 12:16 h

aites, vaites! Andan no Centro de Arte Contemporánea de Santiago argallando unha mostra sobre Man de Camelle. E din nunha nota de prensa que fixeron pública que, seica, o Alemán foi presentado durante decenios polos medios de comunicación como un personaxe extravagante, «lo que no ha permitido ver más allá y reconocer la verdadera dimensión artística de su vida y su obra». Un queda coa boca aberta ao ler tales cousas. Seica agora somos os medios de comunicación os culpables de que artistas, críticos, museos, políticos e organismos tivesen abandonado o legado de Man durante lustros e incluso un par de decenios. Coma se durante ese tempo, os medios, a lo menos este, non estivese informando meses, anos, lustros e decenios sobre o abandono do legado do artista, a indeferencia xeneralizada, a perda de moitos elementos artísticos e incluso humanos e mais o desleixo cara unha figura importantísima para Camelle, Camariñas, a Costa da Morte e Galicia. E vai agora artistas e críticos, que parece que, por fin, descubriron que Man é un artista, culpan aos medios de comunicación de só fixarse nas extravagancias de Man, que, por outra parte, eran notorias, coma en moitos outros creadores, que todo hai que dicilo. Menos mal que confesan: «Años después, al acceder al interior de su casa para recuperar sus bienes, se pudo comprobar la verdadera magnitud creativa del artista». Pois se lle tivesen feito caso aos medios de comunicación, a lo menos a este, non terían que ter pasado tantos anos nin terse perdido gran parte da súa obra. O que hai que oír e ler!