El Supremo ratifica los 26 años y medio de prisión para el vecino de Cabana que mató a su esposa de tres disparos por la espalda

El Tribunal Supremo ha desestimado, de forma íntegra, el recurso de casación presentado por la defensa de Julián Gil Pose. Se trata del vecino de Cabana condenado, en dos instancias judiciales previas, a 26 años y medio de prisión por el asesinato de su esposa, Ana Belén Varela Ordóñez, en la tarde del 19 de agosto del 2018 en la casa que ambos compartían en Tras da Agra, en la parroquia de Canduas.

Con esta resolución, para la que no cabe recurso alguno, el alto tribunal da por zanjado el procedimiento penal abierto contra Julián Gil Pose y mantiene a todos los efectos las condenadas fijadas previamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Audiencia Provincial de A Coruña. Es decir, 26 años y medio de prisión, 27 años de orden de alejamiento de la familia directa de la víctima y de sus dos hijos y otros 10 años de libertad vigilada, además de tener que indemnizar a sus dos hijos, a la madre y los tres hermanos de Ana Belén Varela Ordóñez con 238.000 euros por los daños morales causados.

La defensa, coordinada por la abogada y concejala del PP en el Concello de Cabana María Esmeralda Gerpe Rodríguez, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al entender que en la condena a su patrocinado no se tuvieron en cuenta una serie circunstancias. La letrada solicitó que se procediera a la anulación del fallo o, en su defecto, se fijara para Julián Gil Pose una pena que no debería exceder de los 15 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía, la Xunta de Galicia y la acusación particular, que ejerce en este caso el letrado Manuel Ferreiro Novo, pidieron la desestimación del recurso.

La defensa argumentó que, a su juicio, se produjo una vulneración del derecho de presunción de inocencia y que no se valoraron de forma correcta tanto los agravantes como los atenuantes atribuidos al condenado. En concreto: agravante de género y parentesco o que no se tuvieron en cuenta como atenuantes arrebato u obcecación, embriaguez, reparación del daño, así como de confesión, arrepentimiento y colaboración con la Justicia. Pero al igual que en su día dictaron el TSXG y la Audiencia Provincial de A Coruña, el Tribunal Supremo, considera que, a grandes rasgos, Julián Gil Pose tuvo un juicio justo, que se respetaron en todo momento sus derechos procesales y que los argumentos esgrimidos por la abogada en su escrito no se ajustan a derecho.

En una resolución de 30 páginas el Tribunal Supremo considera que el delito de asesinato está completamente justificado. «Resulta sorprendente -explica- que la defensa pretenda que se excluya el ánimo e matar por el mero hecho de que víctima y agresor entraron juntos en la casa, cuando la agresión se produce en el interior de esta [vivienda], efectuando tres disparos por la espalda: uno impactó en la cabeza, otro en el pulmón y un tercero en un riñón. Esto es, con dirección a espacios vitales». Los jueces tienen claro que la relación de pareja «era complicada» ya que «el acusado la hacía objeto de desprecios, trataba de controlar su vida y no quería que finalmente se separaran, ni admitía que ella [Ana Belén] pudiese mantener otra relación».