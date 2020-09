El PIMD Rural de Íntegro prestó atención a 41 mujeres

0

carballo / la voz 18/09/2020 22:39 h

La actividad del Punto de Información para Mulleres con Diversidade Funcional do Rural (PIMD Rural) ha podido seguir adelante a pesar del confinamiento y de las restricciones pese al covid-19. De hecho, el balance es más que positivo, pues han sido 41 las mujeres atendidas entre octubre del pasado año y este mes de septiembre, cinco más que el pasado 2018/2019.

El PIMD Rural es un servicio promovido por la asociación Íntegro y cofinanciado por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta y el Fondo Social Europeo (FSE). El objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades y contribuir a disminuir la discriminación a la que se ven sometidas muchas de las beneficiarias.

Tras la declaración del estado de alarma, Íntegro, con sede en Nantón, puso en marcha una serie de iniciativas para no cesar la actividad de este servicio: «Puxemos en marcha un servizo de atención telefónica e en liña para atender, de forma inmediata e personalizada, as novas necesidades das usuarias do programa e continuar coa actividade formativa, que este ano centrouse na elaboración de currículos e cartas de presentación, taller de habilidades pre-laborais, resolución de conflitos e formación básica en prevención de riscos laborais», explicaron en la entidad. Fueron algunas de las muchas acciones acometidas.