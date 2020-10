El Paiosaco cayó goleado ante el Fabril en el estreno de Valerón en Abegondo

0

La Voz de Galicia Melissa Rodríguez

Carballo / La Voz 25/10/2020 16:48 h

No pudo tener un estreno mejor Juan Carlos Valerón al frente del Fabril, que le endosó cinco goles a cero al Paiosaco en Abegondo. El equipo local dominó prácticamente el duelo desde el primer minuto hasta el último. No obstante, no fue hasta el final de la primera parte cuando llegó el 1-0 en las botas de Rayco al aprovechar un error de los visitantes en la salida del balón. Los otros cuatro llegaron seguidos en la primera media hora tras el paso por los vestuarios. Manu Mosquera incrementó la ventaja al finalizar con éxito un contraataque. El Paiosaco criticó que el colegiado no pitara una falta en esa misma jugada. A partir de ese momento, los verdiblancos bajaron los brazos y los blanquiazules aumentaron el marcador en jugadas aisladas.

El Fabril tuvo en todo momento el balón. Gozó de dos ocasiones antes del primer gol. Fue también con el electrónico a ceros cuando los de Juan Riveiro tuvieron una oportunidad muy clara para abrir la lata. Ventola, en una falta en el área, la envió fuera. El Paiosaco perdía con facilidad el balón y le costaba mucho recuperarlo. En cambio, tras la reanudación, ya mostró una mejor versión e incluso creó peligro con varias contras de Modia.

El Fabril jugó con cuatro defensas, dos centrocampistas, tres jugadores en la zona de ataque y un delantero, en tanto que el Paiosaco con Casariego, Nico, Edu y Ventola, atrás; Verdejo, Moure, Josiño y Litos, en el medio; y Juanma e Iván Amor, arriba. Ambos equipos llegaron con numerosas bajas al choque, que en el caso de los visitantes se incrementaron tras los 90 minutos con Litos, Verdejo, Ventola y Casariego tocados. En el Paiosaco hacen borrón y cuenta nueva y ya piensan en el siguiente partido «contra un rival da nosa liga», expresaron desde el club.

Ficha técnica

FABRIL (5): Alberto Sánchez; David Suárez (Yuste, min. 77), Iván, Manu Mosquera, Villares, Boedo, Álex Barba (Mario Nayera, min. 72), Rayco, Jorge Sarmiento (Prendes, min. 72), Víctor Guedes (Álex Pérez, min. 60) y Juan Rodríguez.

PAIOSACO (0): Mallo; Nico Madero, Ventola (Gamallo, min. 55), Edu Días, Juanma, Iván Amor, Josiño (Jorge Modia, min. 45), Jose Moure, Jordi Verdejo (Emilio Viqueira, min. 53), Litos y Adri Casariego (Jesús Sayés, min. 43).

GOLES: 1-0, min. 38: Rayco. 2-0, min. 54: Mosquera. 3-0, min. 62: Sarmiento. 4-0, min. 73: David. 5-0, min. 76: Mosquera.

ÁRBITRO: Alejandro Castro Alarcón. Amonestó a Guedes, por los locales, y a Moure, Casariego y Jesús López (segundo entrenador), por los visitantes.

INCIDENCIAS: Segunda jornada en Tercera División de fútbol (Grupo 1A). Partido disputado en la Ciudad Deportiva de Abegondo.