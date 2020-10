A Laracha sigue en el nivel tres y Carballo suma un centro educativo afectado

0

La Voz de Galicia

23/10/2020

A Laracha sigue en el nivel tres de riesgo, con más de 21 casos confirmados en los últimos 7 días. Desde el gobierno local piden a los vecinos precaución e indican que compensarán a los titulares de puestos de la feria de Paiosaco, afectados por las nuevas restricciones de la Xunta. Las medidas, que reducen a la mitad los estands, impiden que el próximo día 1 el evento cuente con los 470 expositores. Por ello, una vez terminado el período de pago voluntario, el Concello estudiará individualmente cada caso para compensar el importe de la tasa, que es de 28,50 euros al año.

En los complejos educativos

Por su parte, Carballo se mantiene en fase uno, con entre 7 y 14 contagios. Entre los últimos afectados se encuentra el edil de Cultura, Marcos Trigo. En ese mismo municipio, el IES Alfredo Brañas se incorporó al listado de centros con positivos, con un caso. El CEIP Bergantiños, el IES Isidro Parga Pondal y el Monte Neme, siguen con un positivo cada uno. En los centros de A Laracha no hay cambios y se mantienen el CEIP Alfredo Brañas, con dos; el Ramón Otero Pedrayo, con tres; y el IES Agra de Leborís, con seis. En Cee se suman al Agra de Raíces, con un caso, el Manuela Rial Mouzo y el Fernando Blanco, con uno cada uno. En Coristanco sigue afectado con un positivo el CPI Alcalde Xosé Pichel y en Cerceda el Celso Emilio Ferreiro, con otro. Tampoco hay modificaciones en Cabana, con un contagio en el CPI As Revoltas. Del mismo modo, en Fisterra, no experimentan variaciones con un caso en el CEIP Areouta, otro en el Mar de Fóra, y uno en Nuestra Señora del Carmen. En Malpica, el centro afectado es el Urbano Lugrís, con un positivo.