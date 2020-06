Investigan a un vecino de A Coruña por la veintena de pintadas en A Laracha de hace tres meses

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 06/06/2020 13:33 h

Agentes de la Guardia Civil del puesto de A Laracha investigan a un vecino de A Coruña en relación a un delito continuado de daños. En concreto, por la proliferación de pintadas en numerosos espacios públicos, sobre todo en fachadas de edificios, en varias calles del casco urbano larachés. Los hechos ahora analizados tuvieron lugar entre el 27 de febrero y el 7 de marzo y generaron un gran malestar entre los ciudadanos y la corporación municipal por el afeamiento de las zonas afectadas.

Por todo ello, la Guardia Civil realizó una intensa investigación, pudiendo finalmente identificar al presunto autor gracias a un vídeo facilitado por un particular. Las pintadas afectaron a once zonas de tránsito, siento de titularidad tanto pública como privada. Por el momento en el instituto armado desconocen el importe total de los daños efectuados.

Cabe recordar que estas pintadas, una veintena en total, fueron realizadas con espray de color rojo y en las que se podía leer «Rabuñal Chorizo». Este acto vandálico se perpetró en los exteriores de edificios, negocios y bajos del casco urbano larachés. En zonas céntricas y de gran movimiento de vecinos y de tránsito de vehículos.

La Policía Local ya abrió diligencias por estos hechos el mismo día en el que aparecieron estas pintadas y se le dio traslado de este expediente a una persona, vecina de la localidad, quien interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

El larachés Ricardo Rabuñal confirmó el pasado 12 de marzo a La Voz que había sido él, el que había presentado el escrito ante el puesto del instituto armado. «Lo hago porque me siento aludido. Pero yo no acuso, ni voy a hacerlo. Solo he denunciado y ahora la Guardia Civil investiga quién ha podido ser el que hizo estas pintadas. Eso es todo lo que puedo decir por el momento hasta que la Guardia Civil concluya la investigación». En todo caso, dijo desconocer los motivos que llevaría a esa persona, o personas, a cometer estos actos vandálicos y dejó claro que si la Guardia Civil identifica al autor, o autores, de estas pintadas, él actuaría «en consecuencia» para hacer valer sus derechos.