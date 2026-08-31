Sogama cifra en más de 7,6 millones el ahorro a los concellos por el canon reducido aplicado el año pasado

Instalaciones de Sogama en Morzós, Cerceda. cc

Sogama acaba de hacer públicas las cuentas del ejercicio de 2025, en las que se destacan, entre otras cuestiones, el ahorro, superior a los 7,6 millones de euros, que el canon reducido aplicado por la entidad (95 euros por tonelada frente a los 108 euros del canon genérico) supuso para las arcas de los 210 municipios gallegos que se acogieron a él.

Para lograr esta disminución de costes, explica Sogama que los entes locales debían dar cumplimiento a uno de estos dos requisitos: reducir, en un 1%, la producción de residuos respecto al año inmediatamente anterior o incrementar, en un 3%, la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y briks) o al compostaje de la marrón (materia orgánica recocida a través del contenedor de este mismo color). Con ello, Sogama y la Xunta de Galicia querían premiar e incentivar a aquellos ayuntamientos que trabajan y se esfuerzan en avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos en la que prime la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje, conforme a las directrices europeas.

Los menores ingresos derivados del canon fueron compensados por la Xunta, socio mayoritario, con una aportación realizada a Sogama de diez millones de euros. No obstante, «el principal varapalo económico para Sogama vino de la mano del Estado», indica la entidad, que decidió eliminar de forma unilateral la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica mucho antes del plazo comprometido, fijado para 2026, dejando de ingresar Sogama por este concepto unos dieciocho millones de euros cada año. A esto debe añadirse el mantenimiento, por parte del Gobierno central, de los impuestos al vertido y a la incineración, que vienen a suponer un coste adicional para esta empresa pública de más de nueve millones de euros anuales.

En un contexto de incremento de costes en la gestión de los residuos, añaden que «la Xunta ha sido la única Administración que ha demostrado estar al lado de los concellos en la gestión de los residuos, actuando para evitar que las políticas impositivas aplicadas por el Gobierno central asfixiasen más a las arcas locales y repercutiesen en la ciudadanía». A pesar de todo ello, el canon de Sogama sigue siendo el más barato de España para plantas de su tipología. explica la empresa ubicada en Cerceda.

Asimismo, las cuentas ponen en valor el incremento de la cifra de negocio por parte de la compañía, que subió en un 5,6% hasta llegar a los 139,6 millones de euros (frente a los 132,1 millones del año 2024), así como el período medio de pago a proveedores, establecido en 5 días, muy por debajo del máximo permitido por la ley.

Mayor eficiencia en el servicio

Por su parte, la deuda financiera se cerró con una disponibilidad de póliza de crédito de 6,5 millones de euros, importe que permitió a la entidad realizar inversiones en 2025 por más de ocho millones de euros, destinadas fundamentalmente al proceso de transformación digital, contemplado en su plan estratégico 2025-2030, y con el que ganará en eficiencia y transparencia, haciendo un seguimiento de la trazabilidad del residuo desde que entra en sus instalaciones hasta que sale de las mismas convertido en recurso. En este escenario, también pondrá a disposición de los ayuntamientos el denominado portal del cliente, a través del cual éstos tendrán la oportunidad de acceder a la información y datos de su interés en tiempo real.

Casi 120 millones de inversión desde 2015

Desde el año 2015, las inversiones ejecutadas por Sogama ascienden a más de 118 millones de euros, orientándose a la construcción y puesta en marcha de nuevas infraestructuras, la modernización de otras, la incorporación de las últimas tecnologías, la aplicación de medidas de innovación, y más, y todo ello con el objetivo último de «dar debido cumplimiento a la legislación vigente en cada momento, proteger el medio ambiente y la salud de las personas y, en definitiva, prestar un mejor servicio a los 304 ayuntamientos que hoy están adscritos a su modelo y que aglutinan una población superior a 2,3 millones de habitantes».