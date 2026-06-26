José Ramón Gómez Mancebo, médico gallego en Venezuela: «Un padre trajo a su hijo muerto de 14 años desde La Guaira a Caracas. No sabía que hacer con el cadáver»
CARBALLO / LA VOZ
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«Hay gente con vida en las bolsas de aire que dejan los edificios caídos», pero advirtió de la importancia de la celeridad: «Transcurridas 72 horas la probabilidades de encontrar a alguien con vida son muy bajas»26 jun 2026 . Actualizado a las 15:35 h.
José Ramón Gómez Mancebo tiene 73 años. Nació en A Coruña, pero su padre, Ramón, emigró a Venezuela en 1956 y su madre, María, lo hizo un año después con él. Tiene un hermano, Juan