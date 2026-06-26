José Ramón Gómez Mancebo, médico gallego en Venezuela: «Un padre trajo a su hijo muerto de 14 años desde La Guaira a Caracas. No sabía que hacer con el cadáver»

José Ramón Gómez Mancebo, tiene 73 años y nació en A Coruña. Es médico cardiólogo de la Clínica Ávila de Caracas, en Venezuela.

José Ramón Gómez Mancebo tiene 73 años. Nació en A Coruña, pero su padre, Ramón, emigró a Venezuela en 1956 y su madre, María, lo hizo un año después con él. Tiene un hermano, Juan