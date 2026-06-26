José Ramón Gómez Mancebo, médico gallego en Venezuela: «Un padre trajo a su hijo muerto de 14 años desde La Guaira a Caracas. No sabía que hacer con el cadáver»

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO · Exclusivo suscriptores

José Ramón Gómez Mancebo, tiene 73 años y nació en A Coruña. Es médico cardiólogo de la Clínica Ávila de Caracas, en Venezuela.
José Ramón Gómez Mancebo, tiene 73 años y nació en A Coruña. Es médico cardiólogo de la Clínica Ávila de Caracas, en Venezuela.

«Hay gente con vida en las bolsas de aire que dejan los edificios caídos», pero advirtió de la importancia de la celeridad: «Transcurridas 72 horas la probabilidades de encontrar a alguien con vida son muy bajas»

26 jun 2026 . Actualizado a las 15:35 h.

José Ramón Gómez Mancebo tiene 73 años. Nació en A Coruña, pero su padre, Ramón, emigró a Venezuela en 1956 y su madre, María, lo hizo un año después con él. Tiene un hermano, Juan

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete