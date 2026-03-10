El 96 % de los concellos adscritos a Sogama solicitaron el canon reducido

La planta de gestión de residuos de Sogama, en Cerceda, en una imagen de archivo

Un 96 % de los concellos que en 2025 estaban adscritos a Sogama, 284 de 295, han solicitado el canon reducido aplicado por la empresa pública este año, una medida que está supeditada al cumplimiento de los mismos requisitos fijados para el ejercicio anterior: reducir la entrega de bolsa negra en un 1 % o bien incrementar en un 3 % la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla (plásticos) o al compostaje de la marrón (residuos orgánicos).

Según expresan desde el ente medioambiental, son cuatro entidades más que las que se acogieron al canon reducido al año pasado, «podendo chegar a aforrar cerca de dez millóns de euros», indican, añadiendo que esta posibilidad puede mantenerse en 2026 «grazas a que a Xunta seguirá asumindo a diferenza económica respecto do canon xenérico, que é de 111,13 euros por tonelada». En este sentido, avanzan que este año aportarán 12 euros adicionales por tonelada procedentes del Fondo de Compensación Ambiental, «posibilitando que o custo real para os concellos poida baixar ata os 85 euros por tonelada», clarifican desde Sogama.

El ente público sostiene que la reducción del canon pretende aliviar la presión sobre las arcas municipales y las economías familiares después de que el Estado, critican, decidiese «establecer, a partir de xaneiro de 2023, impostos á vertedura e á incineración», así como «suprimir, de forma unilateral, a retribución ao investimento da planta termoeléctrica do Complexo Medioambiental de Cerceda, comprometida ata 2026; reducir a retribución á explotación da planta de coxeración e recuperar o imposto eléctrico do 7%».

Sogama también recuerda a los consistorios que el canon por la gestión de la materia orgánica en las plantas de biorresiduos se sitúa en 52,89 euros, «un importe moi inferior ao da bolsa negra», con lo cual los entes locales que implanten el contenedor marrón o que incrementen la aportación al mismo podrán reducir sensiblemente lo que gastan en gestión de residuos.