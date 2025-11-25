Tardan 19 meses en notificarle un positivo en un cribado y fallece de cáncer de colorrectal

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

CARBALLO · Exclusivo suscriptores

Cipriano Castreje Martínez es el abogado de Fisterra que lleva esta demanda contra el Servicio Canario de Salud.
Cipriano Castreje Martínez es el abogado de Fisterra que lleva esta demanda contra el Servicio Canario de Salud. Toni Longueira

Los tres hijos, una de ellas sanitaria en Galicia, reclaman al Servicio Canario de Salud una indemnización por importe de 150.000 euros. Lleva esta causa el abogado de Fisterra Cipriano Castreje Martínez

26 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Tenía un elevado riesgo de padecer cáncer colorrectal. Por este motivo, M.L.G, vecina de La Palma, fue incluida, en diciembre de 2021, en el programa público de diagnóstico precoz de cáncer colorrectal del Servicio Canario

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con el mejor descuento de Black Friday
Suscríbete 2 años por 25 Solo 1€ al mes Suscríbete