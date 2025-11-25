Tardan 19 meses en notificarle un positivo en un cribado y fallece de cáncer de colorrectal

Cipriano Castreje Martínez es el abogado de Fisterra que lleva esta demanda contra el Servicio Canario de Salud. Toni Longueira

Tenía un elevado riesgo de padecer cáncer colorrectal. Por este motivo, M.L.G, vecina de La Palma, fue incluida, en diciembre de 2021, en el programa público de diagnóstico precoz de cáncer colorrectal del Servicio Canario